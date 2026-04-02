Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ
Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что не ожидает возвращения Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает считать невозможным возвращение Еревана к участию в работе ОДКБ, передает РИА «Новости».
В ходе брифинга Пашинян заявил: «По части ОДКБ, я говорил, что с позитивной точки зрения, то есть с точки зрения возвращения (к участию в работе ОДКБ) ожидать изменений нереалистично».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с уважением признают временное решение Армении не участвовать в заседаниях организации.
Ранее Пашинян заявил, что Армения обрела независимость после того, как ОДКБ не выполнил свои обязательства по отношению к стране.