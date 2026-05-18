    Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 22:04 • Новости дня

    США опубликовали текст новой лицензии на операции с российской нефтью

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США опубликовал обновленную лицензию, разрешающую операции с уже погруженной на суда российской нефтью еще на 30 дней.

    Министерство финансов США разместило текст новой лицензии, касающейся операций с российской нефтью, которая уже находится на судах, передает РИА «Новости». Документ продлевает действие предыдущего разрешения сроком на один месяц.

    «Все операции, запрещенные вышеуказанными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно... до 17 апреля 2026 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня 2026 года», – уточняется в тексте лицензии Управления по контролю за иностранными активами.

    Разрешение не действует для лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент подтверждал планы продлить лицензию на морские поставки топлива из РФ, так как предыдущая истекла 16 мая.

    Ранее представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой о продлении временной лицензии на покупку российской нефти.

    СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.



    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    16 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансовые власти Соединенных Штатов не стали продлевать разрешение на экспорт энергоносителей, срок которого официально подошел к концу ранним утром в субботу.

    Срок действия документа, ранее выданного финансовыми властями Соединенных Штатов, подошел к концу 16 мая в 07:01 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Известно, что в предыдущий раз Вашингтон объявлял о продлении соответствующей лицензии на экспорт российской нефти в середине апреля. Теперь этот период окончательно завершился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию на покупку российской нефти со сроком действия до 16 мая.

    Представители более десяти государств попросили Вашингтон о продлении данного разрешения.

    Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от дальнейшего возобновления документа.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 16:35 • Новости дня
    Bild: Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и истощение мировых резервов способны поднять стоимость барреля нефти марки Brent до рекордных 200 долларов, пишет Bild.

    Глобальный энергетический рынок оказался на пороге масштабного потрясения из-за сокращения поставок сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    «Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет 200 долларов за баррель до окончания кризиса, составляет 50 на 50», – заявил эксперт финансовой платформы Seeking Alpha Майкл Фитцсиммонс.

    Аналитики портала MarketWatch предупреждают, что подобное развитие событий обернется настоящей катастрофой для мировой экономики. Ожидается резкий скачок стоимости автомобильного топлива, серьезный дефицит энергоносителей и хаос в сфере пассажирских авиаперевозок во время летних отпусков.

    Транзит через Ормузский пролив сократился с 20 млн до 800 тыс. баррелей в сутки. Возникшая нехватка компенсировалась за счет стратегических хранилищ, однако эти запасы практически исчерпаны за последние месяцы. Главную выгоду из сложившейся ситуации извлекают американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips.

    Кризис усугубился после того, как в апреле ВМС США заблокировали морской трафик у иранских портов. Через данный регион проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте глобального дефицита нефти до 1 млрд баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК на фоне ближневосточной эскалации упала до 36-летнего минимума.

    Власти США для компенсации нехватки поставок попросили крупнейшие энергетические корпорации увеличить объемы производства.

    17 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл цель заговора о вмешательстве России в американские выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Распространяемая теория о влиянии Москвы на американские выборы была специально придумана для разрушения двусторонних отношений и подрыва позиций президента США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал скандал вокруг американских выборов 2016 года, передает РИА «Новости». Спецпредставитель президента ответил на публикацию в социальной сети X отрывка из интервью генерального прокурора США Тодда Бланша.

    Американский чиновник подчеркнул абсолютную безосновательность обвинений в адрес Москвы. По словам Бланша, история с Russiagate нанесла огромный ущерб государству, поэтому гражданам следует задуматься об истинных мотивах создания этого мифа.

    «Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о панике бывшего американского лидера из-за разоблачения данного мифа.

    Американские спецслужбы не зафиксировали попыток помощи Дональду Трампу со стороны Москвы на выборах.

    18 мая 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о новых санкциях США при нынешней администрации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США продолжает вводить новые самостоятельные санкции против России, параллельно продлевая ограничения, установленные предыдущим американским руководством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты уже при нынешней администрации принимают новые санкции против России, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Уже при администрации Трампа принимается все больше и больше самостоятельных, уже, так сказать, новых санкций, помимо того, что все байденовские санкции исправно продлеваются», – сказал Лавров на пресс-конференции.

    Кроме того, Москва в отношениях с Вашингтоном оценивает шаги в межгосударственном сотрудничестве по реальным фактам, а не по громким обещаниям, передает ТАСС.

    Министр отметил, что российская сторона не может игнорировать происходящее на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией Дональда Трампа санкционного курса Джо Байдена.

    Ранее российский дипломат обвинил американского лидера в усилении антироссийских ограничений.

    16 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Рябков: С продвижением в отношениях России и США есть проблемы

    Tекст: Мария Иванова

    Москва и Вашингтон поддерживают интенсивный многоканальный диалог, однако достижение реального прогресса по ключевым вопросам двусторонних отношений пока серьезно затруднено.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о проблемах с продвижением в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС

    По его словам, главы внешнеполитических ведомств обсуждают важнейшие вопросы, и частота их встреч напрямую связана с наличием прогресса.

    «Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет», – отметил дипломат

    Он добавил, что сейчас с движением вперед ситуация складывается трудно: «Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы», – заметил замминистра..

    Несмотря на сложности, контакты между Россией и США на высоком уровне идут весьма интенсивно и постоянно. Как подчеркнул замминистра, сейчас сложилась конфигурация, при которой двусторонний диалог имеет множество каналов.

    Рябков также допустил возможность новых контактов главы российского дипведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в будущем, хотя точных дат пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе года Сергей Рябков заявил о пробуксовке диалога между Россией и США по ключевым проблемным вопросам.

    Осенью прошлого года дипломат отметил отсутствие договоренностей по срокам возможной встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились сохранять каналы коммуникации для урегулирования накопившихся проблем.

    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    18 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Bloomberg: Киев перестал понимать позицию США по российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Окончание срока действия американских послаблений на закупку российской нефти сделало непредсказуемой дальнейшую стратегию Вашингтона на фоне удорожания сырья из-за ближневосточного конфликта, отмечает Bloomberg.

    В Киеве сомневаются в позиции Вашингтона по поводу ограничений на российскую нефть, пишет Bloomberg.

    Неясность сохраняется даже после того, как администрация Дональда Трампа отказалась продлевать разрешение на закупку сырья из России. Ранее эти послабления касались партий, уже загруженных на танкеры.

    «Ну я не знаю, чего мы можем ожидать от Соединенных Штатов – это просто наблюдение за ситуацией», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Одновременно на фоне ближневосточного конфликта цены на нефть выросли, принеся дополнительную выгоду Москве.

    Выступая на встрече министров финансов стран G7 в Париже, Марченко призвал усиливать санкционное давление. Он добавил, что украинская сторона пытается нанести максимальный урон российской экономике и нефтепереработке.

    В свою очередь вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отметил важность сохранения внимания к украинскому конфликту. На полях саммита представители Берлина и Киева также подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для отдельных поставок российской нефти.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал планы Вашингтона по смягчению данных ограничений.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент допустил отмену санкций против российского сырья после достижения мирного соглашения.

    16 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Роберт Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Словакии рассматривают перспективу перехода на прямые поставки энергоносителей из России, отказавшись от услуг венгерской компании в качестве посредника.

    Правительство Словакии прорабатывает вопрос организации прямых закупок российской нефти, передают «Вести». На данный момент поставки сырья в республику осуществляются при посредничестве венгерской энергетической компании MOL.

    Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что эта тема уже обсуждалась с руководством государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol. «На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти... Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций», – заявил глава словацкого правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное совещание с руководством компании Transpetrol после визита в Москву.

    Политик назвал планы Евросоюза по полному отказу от российских энергоресурсов вредными для экономики региона.

    Глава словацкого правительства допустил повторную остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба» украинскими властями.

    16 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Экспорт нефти через Ормуз за месяц упал в девять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за перекрытия Ормузского пролива апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул с 93 до 10 млн баррелей, спровоцировав дефицит топлива на мировых рынках, сообщили власти Ирака.

    По итогам апреля Ирак смог вывезти лишь 10 млн баррелей нефти. До начала боевых действий в Иране этот показатель достигал 93 млн баррелей ежемесячно, пишет «Коммерсант».

    «Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей», – заявил министр нефти Ирака Али Басим Мохаммед Худайр. Он подчеркнул стремление развивать сотрудничество с ОПЕК для наращивания производственных мощностей до пяти млн баррелей в сутки.

    Ормузский пролив заблокирован с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее маршрут обеспечивал более 20% глобальных поставок сырья и сжиженного газа. Блокада дестабилизирует энергетические рынки: цена барреля закрепилась около 100 долларов, провоцируя дефицит топлива в ряде стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года. При этом, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки движения танкеров через Ормузский пролив. А в начале марта мировые цены на нефть подскочили на 6% на фоне военной операции США против Ирана.

    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня
    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    18 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости поставок российской нефти от санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Закупки российских углеводородов Нью-Дели не зависят от американских ограничений, заявила на пресс-конференции представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма.

    Представитель министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма заявила: «Что касается американского исключения из санкций в отношении России, я хотела бы подчеркнуть, что мы покупали у России и раньше, и до исключения, и во время исключения, и сейчас тоже», передает ТАСС.

    Она добавила, что сделки реализуются исходя из выгоды для нефтяных предприятий. По словам чиновницы, наличие или отсутствие послаблений со стороны Вашингтона никак не скажется на объемах поставок.

    Индийская сторона приложила все необходимые усилия для обеспечения стабильности, поэтому дефицита топлива в государстве нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в давлении на покупателей российской нефти.

    Посол России в Нью-Дели Денис Алипов подтвердил готовность Москвы стабильно обеспечивать энергетические потребности Индии.

    В период временного снятия американских санкций индийские компании активизировали закупки сырья по спотовым контрактам.

    18 мая 2026, 01:46 • Новости дня
    Мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    Цена увеличилась на 1,24% и достигла 110,62 доллара, передает РИА «Новости».

    Июльские контракты на марку WTI также продемонстрировали заметный рост, прибавив 1,46%. В результате стоимость одного барреля данного сорта составила 102,49 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 114 долларов за баррель. Позже Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до минимума за 35 лет. Немецкое издание Bild спрогнозировало возможный взлет котировок до 200 долларов на фоне ближневосточного кризиса.

    18 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков заявил о непрекращающихся атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России на фоне высказываний президента США об урегулировании на Украине обратил внимание на регулярные атаки беспилотников на мирные объекты в российских городах.

    Песков прокомментировал слова лидера США о сложностях мирного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Он подчеркнул важность фиксации постоянных атак против мирного населения.

    «В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах», – сказал Песков.

    При этом представитель Кремля добавил, что российские военные осуществляют атаки исключительно по военным и околовоенным целям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал регулярные атаки украинских войск на жилые дома проявлением террористической натуры Киева.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о попытках украинских военных расширить географию ударов по гражданским объектам.

    В Белгородской области от атак вражеских дронов погибли двое мирных жителей.

    18 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Лавров заявил о срыве мирных планов США европейскими радикалами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители радикальных политических течений в Европе совместно с украинскими властями препятствуют реализации мирных инициатив Вашингтона, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Европейские радикалы не хотят допустить урегулирования ситуации на Украине, предложенного США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализацию тех планов урегулирования, которые формулируют США», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД выразил уверенность в поддержке европейскими странами нацистской идеологии.

    Дипломат отметил наличие в Европе открытых призывов к новому нападению на Россию.

    Ранее министр отверг возможность урегулирования конфликта на условиях западных политиков и Владимира Зеленского.

