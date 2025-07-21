  • Новость часаФСБ задержала в Петербурге мужчину за шпионаж в пользу украинских спецслужб
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    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    Эксперт оценил успехи российского автопрома
    Над Московским регионом сбиты 23 украинских беспилотника
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    Сенатор Грэм пообещал тарифы в 100% против покупателей российской нефти
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    4 комментария
    21 июля 2025, 10:41 • Новости дня

    Грэм сообщил о планах Трампа ввести тарифы в 100% против покупателей российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в эфире телеканала Fox News, что Дональд Трамп намеревается ввести 100% тарифы для стран, приобретающих нефть из России, сообщает ТАСС.

    По словам Грэма, такие меры уже обсуждаются для Китая, Индии и Бразилии, которые закупают примерно 80% российского сырья.

    Сенатор отметил, что эти государства окажутся перед выбором между сотрудничеством с экономикой США и сохранением закупок российской нефти.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Сенатор Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.

    СМИ сообщали. что сенатора Грэма спонсируют Boeing, Lockheed Martin и Пентагон.

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Комментарии (30)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

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    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

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    20 июля 2025, 17:42 • Новости дня
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Барака Обамы на выборах 2016 года.

    Власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, передает РИА «Новости». Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News. Она отметила: «У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения».

    Габбард добавила, что на следующей неделе США представят дополнительные данные, подтверждающие наличие сговора администрации Обамы, направленного на раздувание темы о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По ее словам, эти материалы могут пролить свет на фабрикацию обвинений против России уже после победы Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

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    18 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС

    Песков заявил о приобретении Россией «иммунитета» от санкций ЕС

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением, приобрела иммунитет к западным санкциям и научилась жить в условиях ограничений, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что российское руководство намерено тщательно проанализировать новый пакет европейских санкций, чтобы минимизировать их последствия для страны. Он отметил, что проведение такого анализа является необходимой мерой.

    Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что каждый новый пакет ограничений Евросоюза наносит удар и по инициаторам рестрикций. По его словам, санкции становятся «оружием обоюдоострым», поскольку добавляют негативного эффекта для стран, которые их вводят.

    Ранее Пекин осудил новые санкции Евросоюза против России, поскольку они вредят интересам Китая.

    Напомним, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

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    20 июля 2025, 19:16 • Новости дня
    «Роснефть» назвала санкции ЕС против Индии нарушением международного права

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз ввел санкции против индийского НПЗ Nayara Energy, что, по мнению «Роснефти», грубо нарушает международное право и ставит под угрозу энергобезопасность Индии.

    Решение Евросоюза ввести санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy является незаконным и нарушает международное право, заявила «Роснефть», передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что эти меры представляют собой пример экстерриториального применения политически мотивированных ограничений и ущемляют экономические интересы суверенного государства.

    «Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике», – говорится в официальном сообщении. В «Роснефти» также отметили, что не являются контролирующим акционером Nayara Energy: доля компании составляет менее 50%, а управляет НПЗ независимый совет директоров.

    Кроме того, в компании подчеркнули, что основания Евросоюза для санкций полностью ложные, поскольку Nayara Energy является индийским юридическим лицом, вся налогооблагаемая база находится в Индии, а прибыль используется исключительно для развития предприятия. Акционеры ни разу не получали дивиденды.

    В сообщении отмечается, что данные ограничения – часть деструктивной политики Евросоюза, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков. «Роснефть» рассчитывает, что Nayara Energy предпримет меры по защите интересов акционеров и потребителей, при поддержке правительств России и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет включит ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота». Под санкции также попадет нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии. Евросоюз планирует снизить потолок цен на нефть примерно до 47,6 долларов за баррель с нынешних 60 долларов.


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    18 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 доллара

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть, а также ввел полный запрет на работу газопроводов «Северный поток», следует из заявления Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

    Решение о снижении потолка цены на нефть из России с шестидесяти до 47,6 долларов за баррель было принято Советом ЕС, передает РИА «Новости». При этом в заявлении говорится, что новый показатель соответствует текущим мировым котировкам.

    Документ также предусматривает автоматический динамический механизм, который позволит корректировать уровень потолка в зависимости от ситуации на рынке нефти. Это, как отмечается, должно усилить эффективность ограничительных мер против России.

    В пакете санкций содержится прямой запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2». Под ограничения попадает не только транспортировка товаров, но и предоставление любых услуг для поддержания функционирования, строительства или эксплуатации этих проектов.

    Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включающий новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    ЕС снизил потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ввел санкции против «Северных потоков». В черный список ЕС добавил 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.

    МИД России допустил возможность ответных мер на новые санкции ЕС. Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    18 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Евросоюз внес в санкционный список против России два китайских банка

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

    В 18-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом, вошли два китайских банка – Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, передает ТАСС со ссылкой на информацию газеты South China Morning Post. Решение о включении этих кредитных организаций принято на основании данных дипломатических источников.

    Оба банка располагаются в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Этот регион непосредственно граничит с российскими дальневосточными областями.

    Ранее Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

    Напомним, совет Евросоюза утвердил новый пакет ограничительных мер против России, включающий рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон поддержит решение Евросоюза о снижении потолка цены на нефть из России с 60 до 47,6 доллара, сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

    Об этом Ривс заявила во время заседания министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати в городе Баллито в Южной Африке, передает ТАСС.

    «Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», – сказала министр, ее слова приводит Reuters.

    Ранее Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть. Также в рамках нового пакета санкций ЕС добавил в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.

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    18 июля 2025, 22:39 • Новости дня
    Постпредство России при ЕС предупредило о подрыве экономики Европы из-за санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, сообщило постпредство России при ЕС.

    Российская миссия при ЕС заявила, что очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, передает ТАСС.

    По словам дипломатов, процесс согласования ограничений был изнурительным и в очередной раз не приведет к ожидаемому результату.

    В заявлении подчеркивается, что введение новых ограничений на импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти, приведет к росту цен на топливо в Евросоюзе и снизит конкурентоспособность европейской экономики. Дипломаты назвали абсурдным включение в санкционный список газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», взорванных в 2022 году.

    В миссии также отметили, что в условиях затяжной стагнации и бюджетных проблем эксперты начали говорить о реальной угрозе банкротства Франции. Кроме того, показатели государственного долга и дефицита бюджета ряда стран ЕС остаются критически высокими.

    Ранее постпредство России при ЕС спрогнозировало рост цен на топливо после запрета на импорт в Европейский союз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал ЕС к диалогу вместо дальнейшего введения санкций.

    Напомним, совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, который включает новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    19 июля 2025, 05:28 • Новости дня
    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление главы нацразведки США Тулси Габбард об отсутствии каких либо доказательств о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году должны стать материалами к изучению в Бухаресте, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами», – написал он в посте.

    Пушков пояснил, что при отсутствии доказательств там придумали «аналогию»,  согласно которой вмешательство якобы было.

    «Власти Румынии – несамостоятельные и вторичные – всегда повторяли зады  западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют. Но незадача вышла: в США вмешательства не было, это признано уже официально. На кого теперь ссылаться несчастному Высшему совету?» – иронизирует сентатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.



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    21 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами на антироссийские санкции

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты интересов национального бизнеса после расширения антироссийских санкций ЕС, куда были включены китайские компании, сообщило Министерство коммерции КНР.

    Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.

    В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.

    Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.

    Ранее Совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.

    Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.

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    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

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    18 июля 2025, 12:51 • Новости дня
    Захарова назвала фейком СМИ США сообщения о «запрете» россиянам въезда в Вонсан

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.

    По словам Захаровой, американские СМИ, связанные со спецслужбами США, распространили информацию о том, что КНДР якобы ограничила доступ россиянам на курорт Вонсан после визита Сергея Лаврова, передает ТАСС.

    Она назвала эти сообщения «грубым фейком» и «классической ложью».

    Захарова предположила, что распространение подобной информации вызвано банальной злобой американских военно-политических элит из-за провала стратегии по «давлению на КНДР».

    Ранее Лаврова перед переговорами в Вонсане встретили цветами и почетным караулом.

    Собщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.

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