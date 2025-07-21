Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.0 комментариев
Стали известны источники финансирования сенатора Грэма
«Военная хроника»: Сенатора Грэма спонсируют Boeing, Lockheed Martin и Пентагон
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) получал финансовую поддержку от крупнейших оборонных компаний и Министерства обороны США, включая Boeing и Lockheed Martin.
Анализ источников финансирования сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) проведен «Военной хроникой», пишет RT.
С 2019 по 2024 год одной из крупнейших компаний-спонсоров стала Boeing Co., через Political Action Committee предоставившая Грэму около 55 тыс. долларов.
Также отмечается пожертвование в размере 50 тыс. долларов он получил от Министерства обороны США.
Грэм оказался одним из лидеров по объему финансирования со стороны оборонного и аэрокосмического сектора, а в 2015-2016 годах получил примерно 760 тыс. долларов от оборонных корпораций за поддержку увеличения оборонных расходов вне основного бюджета.
В «Военной хронике» подчеркивается, что связь Грэма с военно-промышленным комплексом США – это не просто спонсорство, а полноценная инфраструктура политического и финансового обмена.
Ранее сенатор Линдси Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней.
Грэм также заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Грэма, сравнив его с дворнягой, которая не способна причинить вреда.
Газета ВЗГЛЯД писала, как самый злобный враг Москвы в Вашингтоне попал в опалу Дональду Трампу.