«Военная хроника»: Сенатора Грэма спонсируют Boeing, Lockheed Martin и Пентагон

Tекст: Вера Басилая

Анализ источников финансирования сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) проведен «Военной хроникой», пишет RT.

С 2019 по 2024 год одной из крупнейших компаний-спонсоров стала Boeing Co., через Political Action Committee предоставившая Грэму около 55 тыс. долларов.

Также отмечается пожертвование в размере 50 тыс. долларов он получил от Министерства обороны США.

Грэм оказался одним из лидеров по объему финансирования со стороны оборонного и аэрокосмического сектора, а в 2015-2016 годах получил примерно 760 тыс. долларов от оборонных корпораций за поддержку увеличения оборонных расходов вне основного бюджета.

В «Военной хронике» подчеркивается, что связь Грэма с военно-промышленным комплексом США – это не просто спонсорство, а полноценная инфраструктура политического и финансового обмена.

Ранее сенатор Линдси Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней.

Грэм также заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Грэма, сравнив его с дворнягой, которая не способна причинить вреда.

Газета ВЗГЛЯД писала, как самый злобный враг Москвы в Вашингтоне попал в опалу Дональду Трампу.