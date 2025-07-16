Грэм призвал спросить Хаменеи, что будет с Россией через 50 дней без сделки с США

Tекст: Ирма Каплан

По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

Грэм отметил, что эта мера ударит российского президента Владимира Путина по самому больному месту.

«Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.