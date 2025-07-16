Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Грэм призвал спросить Хаменеи, что будет с Россией через 50 дней без сделки с США
Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.
По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.
Грэм отметил, что эта мера ударит российского президента Владимира Путина по самому больному месту.
«Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.
Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.