На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы – кроме прямого вторжения на театр военных действий – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Глава парламента Крыма назвал Грэма «злой дворнягой»
Глава парламента Крыма Константинов сравнил сенатора Грэма со «злой дворнягой»
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), сравнив американского сенатора с дворнягой, которая «не способна причинить вреда».
Глава парламента Крыма Владимир Константинов резко высказался о высказываниях американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) , передает РИА «Новости».
По его словам, сенатора не стоит воспринимать всерьез, потому что он как «злая дворняга, которая громко лает, но никогда не укусит».
Он также подчеркнул, что у России есть надежные партнеры, которым не страшны ни угрозы, ни попытки шантажа, и главным союзником он назвал собственный народ и экономику страны. Константинов призвал не придавать большого значения резким заявлениям отдельных американских политиков.
Ранее сенатор Грэм заявил, что сотрудничающим с Россией странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.
Он пригрозил Китаю, Индии и Бразилии серьезными последствиями в случае их поддержки России. Сенатор Грэм также посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней.
Американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков заявили, что Дональд Трамп использует угрозы как инструмент давления на Москву.