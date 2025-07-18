Глава парламента Крыма Константинов сравнил сенатора Грэма со «злой дворнягой»

Tекст: Вера Басилая

Глава парламента Крыма Владимир Константинов резко высказался о высказываниях американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) , передает РИА «Новости».

По его словам, сенатора не стоит воспринимать всерьез, потому что он как «злая дворняга, которая громко лает, но никогда не укусит».

Он также подчеркнул, что у России есть надежные партнеры, которым не страшны ни угрозы, ни попытки шантажа, и главным союзником он назвал собственный народ и экономику страны. Константинов призвал не придавать большого значения резким заявлениям отдельных американских политиков.

Ранее сенатор Грэм заявил, что сотрудничающим с Россией странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.

Он пригрозил Китаю, Индии и Бразилии серьезными последствиями в случае их поддержки России. Сенатор Грэм также посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней.

Американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков заявили, что Дональд Трамп использует угрозы как инструмент давления на Москву.