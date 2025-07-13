Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России

Tекст: Антон Антонов

«Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.