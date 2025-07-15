  • Новость часаМИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
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    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Депутат: Книги Акунина фальсифицируют историю
    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    Стало известно о проблемах с поставками ЗРК Patriot на Украину
    МВД сообщило о росте смертности в ДТП по вине мигрантов
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 13:41 • Новости дня

    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы

    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы неприемлемы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия не приемлет никаких попыток выставлять требования Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новый план президента США Дональда Трампа по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что Москва готова договариваться по урегулированию на Украине, а дипломатический путь разрешения конфликта остается предпочтительным вариантом.

    Рябков также добавил, что если позиция России не получит должного отклика, поставленные цели будут достигаться с помощью специальной военной операции. Он подчеркнул, что эта позиция остается незыблемой и выразил надежду, что в Вашингтоне и НАТО отнесутся к этому с максимальной серьезностью.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова Трампа театральным ультиматумом, который в Москве не заметили.

    В Кремле заявили, что слова Трампа о военных поставках Киеву воспринимаются серьезно, и сообщили о намерении тщательно их проанализировать.

    14 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте

    Политолог Клинцевич: США будут два месяца давить на Украину

    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политолог Андрей Клинцевич прокомментировал новые заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических пошлин против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Клинцевич в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобные заявления Трампа не оказывают давления на Москву, а, напротив, «дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Он отметил, что в ближайшие два месяца США будут активно давить именно на Украину.

    «Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий - уже даже не вспоминают», – пояснил Клинцевич.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС.

    Комментарии (7)
    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

    Комментарии (19)
    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    15 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа, адресованные России, представляют собой лишь театральный ультиматум, который в Москве не заметили, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что после заявлений Трампа «воинственный Евросоюз разочарован», мир «вздрогнул», а Россия не заметила «театральный ультиматум» (theatrical ultimatum). Он опубликовал этот комментарий на английском языке в социальной сети X.

    Это заявление стало первой официальной реакцией Москвы на заявления Вашингтона.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил России введением «жестких пошлин», если соглашение по урегулированию ситуации на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что слова Трампа по Украине свидетельствуют о том, что «пар ушел в свисток».

    Комментарии (13)
    15 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Украинские военные часто запускают больше ракет «Пэтриот» (Patriot), чем это необходимо, что приводит к потере дорогостоящих боеприпасов и снижению эффективности обороны, пишет польское издание WP Tech.

    Украина в настоящее время располагает семью или восьмью батареями ЗРК Patriot, двумя батареями SAMP/T, а также некоторым количеством старых комплексов MIM-23 HAWK и С-300, пишет WP Tech.

    Эксперт Анджей Киньский заявил, что украинские расчеты с самого начала конфликта запускали больше ракет, чем требовалось по ситуации. «Пример – первая поставка немецких ракет IRIS-T: их рассчитывали на три месяца, а израсходовали за месяц», – отметил он.

    Он напомнил, что во время первого применения Patriot на Украине в мае 2023 года за 90 секунд было запущено 30 ракет двумя батареями при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. По его словам, часть пусков осуществлялась «вслепую», что привело к потере дорогостоящих ракет и снижению эффективности обороны.

    Эксперт также отметил, что значительное число ракет Patriot применялось даже против беспилотников Shahed, что экономически нецелесообразно. Он добавил, что постоянная нехватка новых ракет усугубляется невозможностью европейских стран производить эти боеприпасы самостоятельно, а зависимость Европы и Украины от поставок из США сохранится до запуска совместного завода в Германии, что ожидается не ранее 2027 года.

    В материале отмечается, что в условиях истощения западных запасов Украина сталкивается с серьезными трудностями в поддержании достаточного количества ракет для Patriot, что может сказаться на способности защищать объекты от российских баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Комментарии (9)
    15 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос только во времени, сообщает газета Politico.

    Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил изданию, что Дональд Трамп полагает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос лишь заключается во времени, передает РИА «Новости».

    Собеседник Politico указал, что у России, по его мнению, более крупная экономика и армия по сравнению с Украиной. Также отмечается, что новые шаги Трампа по поставкам вооружений через НАТО связаны с якобы «безразличием Москвы к попыткам достичь мира».

    Politico пишет, что европейские лидеры приняли стратегические требования Трампа, включая дополнительные расходы в несколько миллиардов на коллективную оборону. В частности, речь идет о соглашении, согласно которому НАТО будет компенсировать США полную стоимость оружия, отправленного альянсом на Украину.

    Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Политолог Андрей Клинцевич отметил, что подобные заявления Трампа дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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    14 июля 2025, 16:29 • Новости дня
    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России

    Американист: Угрозы Грэма о «кувалде против России» – это билль об остановке международной торговли

    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может ввести пошлины в 500% против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть у России. Но это обрушит международную торговлю. Поэтому, возможно, глава Белого дома Дональд Трамп использует угрозы только как инструмент давления на Москву, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее сенатор Линдси Грэм, признанный в России экстремистом, пригрозил «кувалдой» для удара по российской и другим экономикам.

    «Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) говорит о "кувалде" и торговых пошлинах в 500%, потому что администрация Белого дома ослаблена, а Трамп молчит. Он так и не выражает четко свою позицию и порой будто бы не понимает, что ему делать дальше. Тем временем Конгресс воспользуется моментом, чтобы с помощью законопроекта отобрать бразды правления у президента США в части внешней политики», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, под «кувалдой» Грэм подразумевает не только повышение пошлин, но и отказ от закупок урана у России, а также ужесточение контроля за банками, которые сопровождают международные сделки, так или иначе касающиеся интересов России. Эксперт считает, что Конгресс действительно постарается принять санкции, продавив вето Трампа, а также использует процесс рассмотрения билля об ассигнованиях в сентябре.

    «Вступление законопроекта в силу обрушит всю нынешнюю архитектуру международной торговли, поскольку ни Пекин, ни Дели, скорее всего, не пойдут на требования Вашингтона. Причем, потеряют не только Китай и Индия – остановится американская электронная промышленность, "лягут" Boeing и многие другие гиганты», – подчеркнул аналитик.

    Конгресс попытается в ближайшие две недели принять санкционный билль, но в более мягком варианте, а сами санкции сделает необязательными, предоставив Трампу возможность вводить их по своему усмотрению, считает американист Малек Дудаков.

    «Если законопроект будет принят, не стоит ждать автоматического введения гигантских вторичных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Главная задача угроз конгрессменов – дать Трампу инструменты давления для переговоров с Россией по украинскому кризису, а также с торговыми партнерами США», – спрогнозировал аналитик.

    В воскресенье сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в интервью телеканалу CBS, что в украинском конфликте «наступает поворотный момент». По его словам, «в течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп пытался склонить российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам». Конгрессмен указал: «Американский лидер оставил дверь открытой» для Москвы, но она «скоро закроется».

    Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, который также появился в программе Face the Nation, возглавляют группу из 85 соавторов законопроекта о 500%-ных пошлинах против Китая, Индии и Бразилии.

    По словам Грэма, эти страны покупают у России нефть и другие товары, а полученные деньги Москва использует для ведения боевых действий. Сенатор считает, что санкции предоставят «президенту Трампу кувалду в руки, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину». Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома будет иметь право по своему усмотрению повышать или понижать тарифы, что даст ему «максимальную гибкость».

    Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

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    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    15 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине

    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта

    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле назвали слова Дональда Трампа о военных поставках Киеву серьезными и сообщили о намерении тщательно проанализировать заявление американского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Кремле восприняли заявления Трампа о военных поставках Киеву как серьезные и собираются провести их тщательный анализ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что какие-то заявления адресованы лично президенту Владимиру Путину, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

    Песков также прокомментировал решения Вашингтона и его союзников по поставкам оружия на Украину. По его словам, эти шаги Киев расценивает не как сигнал к поиску мира, а как призыв продолжать боевые действия. Он подчеркнул, что подобные решения воспринимаются Украиной как поддержка дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп 14 июля отметил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа оплатит эти поставки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Планы Вашингтона могут сказаться как на ситуации на поле боя, так и на перспективах урегулирования конфликта.

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    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

    Комментарии (4)
    14 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Косачев о заявлении Трампа по Украине: Пар ушел в свисток

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что высказывания Дональда Трампа по Украине говорят о том, что «пар ушел в свисток», его слова не изменят ситуацию, а основную выгоду получают американские оборонные компании.

    Заявление президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине было названо бессодержательным вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, передает РИА «Новости».

    «Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток», – заявил Косачев.

    По его словам, слова Трампа пока не имеют практического значения, а громкие заявления американских политиков, в частности сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) , остаются лишь на уровне риторики.

    Косачев подчеркнул, что единственным выгодоприобретателем от продолжающихся поставок вооружений Киеву является военно-промышленный комплекс США, а европейским странам предстоит нести расходы, без получения ожидаемой выгоды.

    Сенатор отметил, что для Украины продолжающийся конфликт оборачивается необходимостью воевать до «последнего украинца», поскольку другой сценарий ей не оставили.

    Вице-спикер Совфеда обратил внимание, что за 50 дней ситуация «ох как может измениться», как на поле боя, так и в политических кругах США и НАТО. Он также добавил, что внешние заявления американских политиков никак не влияют на позицию России.

    Ранее Дональд Трамп заявил о договоренности по поставкам американского оружия для Киева за счет Евросоюза.

    Трамп также пригрозил России введением «жестких пошлин», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что заявления Трампа позволяют России занять более выгодный плацдарм на фронте.

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    14 июля 2025, 21:11 • Новости дня
    Анкара заявила, что Эрдоган не знал о планах США по Зангезуру

    Стало известно о неосведомленности Турции о предложении США управлять Зангезурским коридором

    Tекст: Денис Тельманов

    В администрации президента Турции заявили об отсутствии информации о возможной инициативе США по контролю Зангезурского транспортного коридора.

    Как передает РИА «Новости», представители администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщили, что не располагают сведениями о предложении Соединенных Штатов взять под управление Зангезурский транспортный коридор у границы с Ираном.

    Пресс-служба администрации уточнила: «Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать».

    Ранее посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил о готовности Вашингтона взять под контроль данный коридор для содействия переговорам между Баку и Ереваном.

    Также пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян подчеркнула, что Армения не обсуждает возможность передачи контроля над этой территорией третьим странам, а Ереван готов открыть дорогу для Азербайджана только на условиях суверенитета Армении.

    Баку настаивает на создании транспортного коридора через армянский Сюник для связи с Нахичеванью. Москва поддерживает скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и разблокирование транспортных маршрутов через Сюникскую область, отметил в августе 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.

    На освобожденных территориях сейчас проживают, работают и получают образование более 50 тыс. человек. Программа «Великое возвращение» продолжается, и власти намерены и дальше обеспечивать возвращение граждан.

    Специальная комиссия оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в 150 млрд долларов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахское движение не должно продолжаться.

    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 08:55 • Новости дня
    WP: Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS
    WP: Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS
    @ Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп может разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS в рамках новой военной помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете The Washington Post.

    В материале отмечается, что речь идет о 18 ракетах ATACMS, которые уже находятся на Украине. Источник, участвовавший в принятии решения, добавил, что разрешение будет касаться применения этих ракет на максимальную дальность, составляющую 300 километров.

    Как пишет The Washington Post, ранее Трамп не уточнял, что помощь может включать использование нового наступательного вооружения. Газета подчеркивает, что даже при максимальной дальности полета ракеты ATACMS не смогут достичь Москвы или Петербурга. Однако они способны угрожать военным объектам, складам и аэродромам на территории России, которые сейчас вне досягаемости ВСУ.

    Новая военная помощь обсуждается на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и регулярных поставок вооружения киевским силам со стороны США и союзников. Решения о расширении возможностей применения американского оружия, как отмечают эксперты, могут изменить ситуацию на отдельных направлениях фронта.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам американского оружия на Украину за счет Евросоюза.

    СМИ заявляли, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    В понедельник президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

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    14 июля 2025, 21:03 • Новости дня
    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным
    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп поделился подробностями своих бесед с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув их позитивный характер и обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Трамп сообщил, что часто разговаривает с Путиным, передает РИА «Новости». По словам президента США, его беседы с российским лидером всегда проходят в приятной атмосфере.

    «Я часто разговариваю с ним о том, как закончить эту войну. Мои беседы с ним всегда очень приятные», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В июне Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

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    15 июля 2025, 08:39 • Новости дня
    WP: Трамп отказался отправлять Украине ракеты Tomahawk

    WP: Трамп не включил крылатые ракеты Tomahawk в поставки Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), но не включил их в список поставляемого вооружения, сообщил обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

    По данным обозревателя Дэвида Игнатиуса, Трамп обсуждал вопрос возможной отправки ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    В итоге американский лидер решил не включать эти ракеты в перечень помощи Киеву. Как отмечается в публикации, «они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния».

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США на Украину за счет Евросоюза.

    Американские СМИ писали, что Трамп планирует объявить о новом плане по передаче Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    В Кремле отметили, что военная помощь Соединенных Штатов Киеву, несмотря на заявления о расходах, не прекращалась и продолжается.

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    15 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Мирошник заявил о стремлении США контролировать финансовые потоки Европы

    Tекст: Вера Басилая

    США добиваются коммерческой выгоды и хотят перенаправить на себя финансовые потоки Европы, предназначенные для закупки оружия, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, США добиваются коммерческой выгоды и хотят перенаправить на себя финансовые потоки Европы, предназначенные для закупки оружия, заявил Родион Мирошник, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что Вашингтон не изменил своей позиции и продолжает контролировать украинский режим.

    В ходе эфира канала «Соловьев Live» Мирошник подчеркнул, что у США хватило возможности для того, чтобы сделать европейские страны ответственными за финансирование поставок оружия на Украину.

    Ранее рамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона по поставкам оружия и ракет Украине могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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