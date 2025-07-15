Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине

Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, в Кремле восприняли заявления Трампа о военных поставках Киеву как серьезные и собираются провести их тщательный анализ, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что какие-то заявления адресованы лично президенту Владимиру Путину, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

Песков также прокомментировал решения Вашингтона и его союзников по поставкам оружия на Украину. По его словам, эти шаги Киев расценивает не как сигнал к поиску мира, а как призыв продолжать боевые действия. Он подчеркнул, что подобные решения воспринимаются Украиной как поддержка дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Трамп 14 июля отметил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа оплатит эти поставки.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Планы Вашингтона могут сказаться как на ситуации на поле боя, так и на перспективах урегулирования конфликта.