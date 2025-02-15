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Лавров провел телефонные переговоры с главой Госдепа
По инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщило российское ведомство. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
Как сообщается на сайте МИД России, переговоры проведены «в развитие телефонного разговора» лидеров России и США, которые состоялись 12 февраля. Лавров и Рубио договорились сохранять канал коммуникации для урегулирования «накопившихся проблем» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Указывается, что стороны намерены поддерживать контакты для «снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров» в сотрудничестве в сферах торговли, экономики и инвестиций.
Также обе стороны выразили стремление к совместной работе «по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях».
Лавров и Рубио обсудили возможные способы прекращения «линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США», которую начала администрация Барака Обамы в 2016 году и которая привела к ответным действиям со стороны Москвы.
«Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США», – говорится в сообщении МИД.
Лавров и Рубио также «подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности».
Напомним, 12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер провели телефонный разговор. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о значимости телефонного разговора президентов России и США. Американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России. Публикации в западных СМИ продемонстрировали, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.