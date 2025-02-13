Песков: Разговор Путина и Трампа был важен

Песков отметил важность разговора Путина с Трампом на фоне отсутствия контактов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что в последние годы контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном практически отсутствовали. Это, по его словам, затрудняло поиск путей урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что Кремлю импонирует позиция новой администрации США, направленная на завершение войны на Украине. Он подчеркнул, что в отличие от предыдущей администрации, нынешнее руководство США стремится к достижению мира. «Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации [США]. И мы открыты для диалога», – отметил Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что во время разговора президентов темы признания Крыма, Севастополя, а также Донбасса и Новороссии Западом не обсуждались. Он добавил, что пока рано делать выводы и необходимо набраться терпения, так как рабочие контакты только начнутся.

Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

Президент США заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США станет историческим событием в мировой политике и дипломатии, а в Европе уже обсуждают, как сорвать начавшийся диалог.