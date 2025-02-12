Сенатор Пушков заявил о значимости телефонного разговора Путина и Трампа для мировой политики

Tекст: Вера Басилая

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США войдет в историю мировой политики. По его мнению, эта беседа может стать началом прорыва в международных отношениях.

Пушков отметил, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с «ужасом читают комментарий американского лидера о разговоре с Путиным». Это свидетельствует о важности и весе данной коммуникации на международной арене.

Сенатор подчеркнул, что переговоры между Москвой и Вашингтоном будут сложными, но начало положено. Пушков выразил уверенность, что в европейских столицах «начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США, в ходе чего они обсудили ситуацию на Украине.

ООН приветствовала телефонные переговоры между президентами России и США, считая их положительным шагом в урегулировании конфликта на Украине. Президент США назвал продуктивным разговор с Путиным.