За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Пушков назвал разговор Путина и Трампа историческим событием
Сенатор Пушков заявил о значимости телефонного разговора Путина и Трампа для мировой политики
Телефонный разговор между президентами России и США станет историческим событием в мировой политике и дипломатии, а в Европе уже обсуждают, как сорвать начавшийся диалог, заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США войдет в историю мировой политики. По его мнению, эта беседа может стать началом прорыва в международных отношениях.
Пушков отметил, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с «ужасом читают комментарий американского лидера о разговоре с Путиным». Это свидетельствует о важности и весе данной коммуникации на международной арене.
Сенатор подчеркнул, что переговоры между Москвой и Вашингтоном будут сложными, но начало положено. Пушков выразил уверенность, что в европейских столицах «начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США, в ходе чего они обсудили ситуацию на Украине.
ООН приветствовала телефонные переговоры между президентами России и США, считая их положительным шагом в урегулировании конфликта на Украине. Президент США назвал продуктивным разговор с Путиным.