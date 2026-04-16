Посол Алипов подтвердил готовность России обеспечить Индию нефтью и газом
Москва готова обеспечить любые потребности Индии в нефти и сжиженном газе, несмотря на внешнеполитические вызовы и давление со стороны Запада, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
Россия способна удовлетворить любые потребности Индии в энергоресурсах, передает РИА «Новости». Посол России Алипов подчеркнул стабильность двусторонних отношений и надежность Москвы как торгового партнера.
«Я хотел бы подчеркнуть, что мы были очень последовательны в своей позиции и обязательствах. Мы всегда заявляли, что готовы поставлять нефть в Индию независимо от геополитических событий», – заявил дипломат в интервью телеканалу Wion. Он также добавил, что стороны обсуждают поставки сжиженного нефтяного газа.
Алипов отметил, что препятствия в виде угроз введения тарифов и вторичных санкций лишь демонстрируют пагубную роль США в российско-индийских отношениях.
По словам посла, на фоне последовательного подхода Москвы к торговле с Нью-Дели Соединенные Штаты и Европа проявили себя как крайне ненадежные партнеры.
Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличить объем поставок нефти в Китай и Индию при появлении дополнительного спроса.
Заместитель главы МИД Андрей Руденко сообщил о планах Индии увеличить закупки российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает бесперебойно обеспечивать зарубежные государства нефтью и сжиженным природным газом, несмотря на санкционное давление.