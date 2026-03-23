МИД сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов

МИД России сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов

Tекст: Вера Басилая

Руденко сообщил журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», что Индия намерена воспользоваться отсрочкой по закупке российских энергоресурсов, предоставленной президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

По словам Руденко, индийская сторона активно рассматривает возможность увеличить объемы поставок нефти и газа из России.

«Многие страны уже думают о том, чтобы увеличить закупки наших энергоресурсов, как нефти, так и газа», – отметил дипломат.

Руденко подчеркнул, что интерес к российским энергоресурсам проявляют не только индийские власти, но и представители других стран, которые также рассматривают возможность увеличения закупок.

Индия существенно увеличила закупки российской нефти на фоне смягчения американских санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал визит в Россию в этом году.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил рост числа стран, заинтересованных в покупке российской нефти после ослабления американских ограничений.

