    «А что ты сделал для Победы»: Губернатор Дрозденко упрекнул недовольных ограничениями интернета
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    Пашинян заявил о небывало высоком уровне отношений с Россией
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 20:19 • Новости дня

    Песков заявил о готовности России нарастить поставки энергоресурсов за рубеж

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия успешно преодолевает санкционное давление и продолжает бесперебойно обеспечивать зарубежные государства нефтью и сжиженным природным газом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Отечественный энергетический сектор готов увеличить объемы экспорта углеводородов по запросу стран-партнеров, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе интервью индийскому телеканалу India Today.

    «Россия сталкивается с незаконными с точки зрения международного права санкциями. Но, несмотря на это, мы преодолеваем эти санкции и поставляем нефть и сжиженный газ различным странам, и будем продолжать это делать», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что Москва готова нарастить поставки энергоресурсов, если у государств-покупателей возникнет такая необходимость. Российская сторона намерена и дальше выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об огромном количестве запросов на российские энергоресурсы.

    Москва подтвердила готовность оставаться надежным поставщиком топлива для европейского рынка.

    Вице-премьер Александр Новак пообещал нарастить объемы экспорта нефти в Китай и Индию.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на 8%

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти Brent и WTI растет на 7-8% после сообщений о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны США, следует из данных торгов.

    Цена июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 7,76% и достигла 102,59 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 8,2%, их стоимость составила 104,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    14 апреля 2026, 09:01 • Новости дня
    Нефть подешевела на фоне ожиданий переговоров Вашингтона и Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидания возможного дипломатического соглашения между Вашингтоном и Тегераном потянули вниз биржевые котировки сырья на фоне начавшейся американской морской блокады Ормузского пролива.

    Стоимость июньских фьючерсов на марку Brent снизилась почти на 1,5 доллара, передает «Интерфакс».

    На лондонской бирже ICE Futures цена контрактов упала до 97,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на торгах NYMEX также подешевели, достигнув отметки 96,75 доллара.

    Американский президент заявил о готовности Тегерана пойти на сделку. «Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения», – подчеркнул политик.

    Агентство Bloomberg сообщило об обсуждении нового раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Ранее глава Белого дома констатировал провал диалога по ядерной программе в Исламабаде, после чего американские военные начали морскую блокаду Ирана.

    По информации компании LSEG, несмотря на введенные ограничения, через Ормузский пролив успешно прошел танкер Rich Starry. Судно китайских владельцев продолжает перевозить нефть и химическую продукцию.

    Ранее стоимость нефти марки Brent резко упала на фоне перемирия между странами.

    13 апреля 2026, 08:52 • Новости дня
    Власти Малайзии сообщили о задержании двух танкеров с россиянами

    Tекст: Вера Басилая

    В Малайзии два танкера были задержаны у острова Пенанг по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива, среди экипажа оказались россияне, сообщили в морской службе Малайзии.

    Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам после получения разведданных о подозрительной деятельности судов. В ходе проверки задержали 22 члена экипажа – граждан Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

    Директор морской службы штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли заявил, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения.

    По его словам, речь идет примерно о 700 тыс. литров дизельного топлива стандарта Euro 5, а общий объем изъятого топлива составил 800 тыс. литров на сумму около 5,43 млн ринггитов, что эквивалентно приблизительно 1,14 млн долларов.

    Власти Малайзии не уточнили происхождение танкеров, топлива, а также его предполагаемое назначение.

    Ранее береговая охрана Швеции задержала танкер с российским капитаном.

    Более десяти судов с российской нефтью направились к берегам Малайзии для поиска покупателей.

    14 апреля 2026, 22:29 • Новости дня
    США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ из-за работы с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Банки из ОАЭ, Омана и Китая могут столкнуться с вторичными санкциями США из-за подозрений в проведении операций с иранскими денежными средствами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Fox Business.

    Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала Fox Business, американские власти заявляют, что располагают доказательствами проведения через эти банки иранских финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.

    В письмах, направленных в финансовые организации, указывается, что если банки проигнорируют требования США, им грозит полная изоляция от американской финансовой системы. Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил телеканалу, что это только первый этап давления, дальнейшие меры могут последовать в скором времени.

    С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. Об этом сообщает Вашингтон, отмечая, что морские суда, не связанные с Ираном, смогут свободно проходить пролив при условии отсутствия оплаты транзита Тегерану. Хотя Иран официально не объявлял о введении платы за проход, власти страны ранее обсуждали такую возможность.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Президент США распорядился останавливать взаимодействующие с Ираном торговые суда.

    Ранее американская администрация ввела санкции против китайских и эмиратских компаний за торговлю нефтью.

    14 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Филиппины запросили у США продление снятия санкций на российскую нефть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Филиппин обратились к США с просьбой оставить в силе приостановку санкций на российскую нефть для восполнения запасов топлива на фоне блокады Ормузского пролива, сообщила газета Inquirer со ссылкой на слова министра энергетики Филиппин Шэрон Гарин.

    Министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин заявила: «Правительство Филиппин добивается разрешения США на покупку большего количества российской нефти, поскольку зависящие от импорта Филиппины пытаются восполнить скудные запасы топлива на фоне блокады Ормузского пролива», передает РИА «Новости».

    По данным издания, ответ от США пока не поступил. Если Манила не получит разрешения на закупку российской нефти, страна может рассмотреть альтернативные источники, включая Колумбию, США, Канаду, Бруней и Индию.

    В конце марта на Филиппины впервые за пять лет прибыла партия российской сырой нефти. Судно с 100 тысячами метрических тонн нефти марки ESPO Blend, отправленное из российского порта Козьмино, успешно прибыло в муниципалитет Лимай провинции Батаан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала никаких заявлений от США по вопросу продления лицензии на закупку российской нефти для танкеров третьих стран.

    Энергетический кризис в Азии обострился на фоне войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому росту интереса стран региона к российской нефти.

    В период временного снятия санкций США Индия увеличила объемы закупок российской нефти.

    14 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Австралии сообщил о готовности страны оказать содействие в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, учитывая важность глобальных поставок топлива.

    Австралия готова внести свой вклад в восстановление судоходства через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский канал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза.

    По словам Марлза, Австралия работает со всеми партнерами над тем, как наиболее эффективно поддержать усилия по обеспечению безопасности в проливе.

    Министр подчеркнул: «Мы работаем со всеми нашими партнерами над усилиями, которые предпринимаются в отношении Ормузского пролива, и над тем, как Австралия может внести наибольший вклад».

    Марлз отметил, что правительство Австралии глубоко заинтересовано в открытии пролива и возвращении к нормальному состоянию глобальных цепочек поставок топлива.

    Он также добавил, что сроки возобновления судоходства зависят от развития ситуации на месте, для этого важно наблюдать за ходом режима прекращения огня и обстановкой вокруг пролива.

    Австралия планирует принять участие в саммите, который организуют Британия и Франция для обсуждения мер по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Вопросы безопасности пролива обострились после того, как Центральное командование ВС США начало блокаду этого стратегического маршрута по поручению президента Дональда Трампа, а переговоры между США и Ираном не принесли результатов.

    Напомним, эскалация в регионе началась после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, на что последовал ответ Тегерана по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Несмотря на попытки договориться о двенедельном режиме прекращения огня, стороны не достигли соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым, кто прошел Ормузский пролив после введения американских ограничений.

    Евросоюз заявил, что не поддерживает действий, которые ограничивают свободу судоходства через Ормузский пролив. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    13 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Фицо заявил о желании восстановить нефтепровод «Дружба»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность Братиславы, Будапешта и всего региона в быстром восстановлении транзита нефти по магистрали «Дружба».

    Фицо после парламентских выборов в Венгрии заявил, что страны Центральной Европы заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    По словам Фицо, он готов к тесному сотрудничеству с новым премьером Венгрии, и подчеркнул, что цели словацких властей относительно энергетической безопасности остаются неизменными.

    Венгерская оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, по предварительным данным после подсчета 93,4% голосов, занимает лидирующую позицию на выборах, получая 138 из 199 мест в парламенте. Это создает условия для формирования нового правительства и запуска новых инициатив в энергетической сфере.

    Фицо отметил, что страны региона видят восстановление нефтепровода «Дружба» как важный фактор для энергетической стабильности и развития сотрудничества. Он подчеркнул: «Я полагаю, что со стороны Словакии, Венгрии и Центральной Европы в целом сохраняется сильная заинтересованность в восстановлении работы нефтепровода «Дружба».

    С конца января поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию были приостановлены из-за блокировки транзита со стороны Киева. Украинские власти объяснили это повреждением трубопровода, что создало дополнительные трудности для стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо допустил вероятность целенаправленного уничтожения этой магистрали по инициативе Владимира Зеленского.

    Для выяснения технического состояния трубопровода Будапешт и Братислава договорились создать совместную следственную комиссию.

