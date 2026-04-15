Песков заявил о готовности России нарастить поставки энергоресурсов за рубеж
Россия успешно преодолевает санкционное давление и продолжает бесперебойно обеспечивать зарубежные государства нефтью и сжиженным природным газом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отечественный энергетический сектор готов увеличить объемы экспорта углеводородов по запросу стран-партнеров, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе интервью индийскому телеканалу India Today.
«Россия сталкивается с незаконными с точки зрения международного права санкциями. Но, несмотря на это, мы преодолеваем эти санкции и поставляем нефть и сжиженный газ различным странам, и будем продолжать это делать», – подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что Москва готова нарастить поставки энергоресурсов, если у государств-покупателей возникнет такая необходимость. Российская сторона намерена и дальше выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об огромном количестве запросов на российские энергоресурсы.
Москва подтвердила готовность оставаться надежным поставщиком топлива для европейского рынка.
Вице-премьер Александр Новак пообещал нарастить объемы экспорта нефти в Китай и Индию.