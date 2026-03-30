Песков заявил о готовности России поставлять энергию Европе
Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для разных рынков, включая европейский, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков подчеркнул: «Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский». Он отметил, что в этой позиции Москва сохраняет свою последовательность вне зависимости от политической ситуации.
По его словам, российская сторона подтверждает готовность к сотрудничеству и выполнение своих обязательств по поставкам энергоресурсов. Кремль подчеркивает стабильность и надежность России как партнера в энергетической сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник президента США Джордж Пападопулос заявил, что продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива могут позволить России увеличить экспорт энергоносителей.
Агентство Bloomberg писало, что Европу ждет многолетний энергетический кризис.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.