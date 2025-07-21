О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.0 комментариев
Стало известно о предстоящих учениях НАТО в Молдавии
В августе Молдавия проведет совместные учения «Огненный щит – 2025» с участием США и Румынии, на период которых по дорогам страны будет перемещаться военная техника.
Учения «Огненный щит – 2025» с участием армий США и Румынии пройдут с 4 по 18 августа в учебных центрах Национальной армии Молдавии, передает ТАСС. Минобороны республики предупредило граждан о возможном перемещении военной техники по автомобильным дорогам в указанный период.
В сообщении министерства отмечается, что ежегодные учения проводятся с 2015 года и способствуют совместной подготовке молдавских военных с американскими и румынскими коллегами.
Конституция Молдавии предусматривает нейтралитет страны. Однако с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а в последние годы власти проявляют намерение расширить это взаимодействие. Президент Майя Санду не исключает отказ от нейтралитета в контексте украинского кризиса и возможность вступления в НАТО, несмотря на то, что большая часть населения выступает против этого по опросам.
В республике одобрена программа перехода на стандарты НАТО и принята новая стратегия национальной безопасности, где Россия названа главной угрозой. Военный бюджет увеличен, армия переоснащается при поддержке США, Евросоюза и НАТО. Эти меры вызвали обеспокоенность в Приднестровье и критику со стороны оппозиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз захотел превратить Молдавию во «вторую Украину». Служба внешней разведки России заявила, что НАТО планирует использовать Молдавию как «военный таран» против России. Экс-премьер Молдавии осудил заявления Майи Санду о «военной угрозе» со стороны России.