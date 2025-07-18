Tекст: Вера Басилая

Обозреватель Steigan Герт-Эвен Унгар отмечает, что Евросоюз буквально осыпает Молдавию помощью накануне парламентских выборов, стремясь превратить ее во вторую Украину. Автор пишет, что речь идет об активном вмешательстве, которое ЕС осуществляет открыто, делая именно то, в чем ранее обвинял Россию, передает РИА «Новости».

В материале подчеркивается, что Брюссель уверен в своем праве не только экономически привязывать Молдавию к себе, но и интегрировать страну в сферы безопасности и обороны Евросоюза, даже несмотря на возможное обострение отношений с Россией. По мнению Унгара, ЕС не замечает явного противоречия в собственных действиях.

Автор статьи считает, что пример Кишинева наглядно демонстрирует курс самого Евросоюза, который все чаще позволяет себе вмешательство, а также политику давления и репрессий в странах на внешнем контуре. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду, по мнению обозревателя, все более «отходит от демократических принципов», что находит не только одобрение, но и поддержку со стороны Брюсселя.

Ранее Служба внешней разведки России отметила ускоренное превращение Молдавии в форпост НАТО на восточном фланге и подготовку страны к возможному конфликту с Россией.

Бывший премьер Молдавии Владимир Филат осудил заявления президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана о якобы «военной угрозе» со стороны России.

В прошлом году власти Молдавии потребовали вывода российских войск из Приднестровья.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров подчеркнул, что Москва отвечала на действия Кишинева только зеркальными мерами и не предпринимала недружественных шагов по отношению к Молдавии.