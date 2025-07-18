Посол России заявил об отсутствии враждебных шагов против Молдавии

Посол России сообщил о применении только зеркальных мер в отношении Молдавии

Tекст: Вера Басилая

Москва отвечала на действия Кишинева исключительно зеркальными мерами, недружественных шагов по отношению к Молдавии не предпринималось, передает ТАСС. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в интервью агентству, комментируя ухудшение дипломатических отношений между странами.

По его словам, ухудшение отношений с Молдавией не были выбором России.

«Меры зеркального характера – это нормальная вещь, но не мы были инициаторами. И не мы хотели ухудшения этих отношений», – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Москва в отношениях с Кишиневом продолжает руководствоваться договором о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Официальные контакты между двумя государствами практически прекратились после высылки десятков российских дипломатов в 2023 году, последовавшей за публикацией журналистского расследования о работе посольства РФ. В МИД России информацию расследования назвали фейковой.

Озеров подчеркнул, что Молдавия сохранила около 280 соглашений с Россией и странами СНГ, несмотря на объявленный Кишиневом курс на разрыв отношений.

Ранее Озеров заявил, что состав российского посольства в Кишиневе был сокращен примерно в пять-шесть раз по сравнению с периодом до начала высылок.

Служба внешней разведки России отметила ускоренное превращение Молдавии в форпост НАТО на восточном фланге и подготовку к возможному конфликту с Россией.

Бывший премьер Молдавии Владимир Филат осудил заявления президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана о так называемой «военной угрозе» со стороны России.