Посол России заявил о пятикратном сокращении дипломатического состава в Кишиневе

Tекст: Александра Юдина

По его словам, после марта и последующих решений молдавских властей в посольстве осталось очень мало сотрудников, что создало серьезные затруднения для обслуживания сотен тысяч россиян в республике, передает РИА «Новости».

Озеров отметил, что ежемесячно в посольство за помощью обращаются 10 тыс. человек и выдается около 2 тыс. паспортов.

Он подчеркнул, что высылка российских дипломатов стала политически мотивированным шагом и существенно осложнила работу учреждения.

Также глава российской дипмиссии считает, что происходящее не отвечает национальным интересам Молдавии, где многие граждане проживают и работают в России, и негативно влияет на двусторонние отношения между странами.

Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.