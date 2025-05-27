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Посол России заявил о пятикратном сокращении дипломатического состава в Кишиневе
Посол России в Молдавии Олег Озеров рассказал, что состав российского посольства в Кишиневе был сокращен примерно в пять-шесть раз по сравнению с периодом до начала высылок.
По его словам, после марта и последующих решений молдавских властей в посольстве осталось очень мало сотрудников, что создало серьезные затруднения для обслуживания сотен тысяч россиян в республике, передает РИА «Новости».
Озеров отметил, что ежемесячно в посольство за помощью обращаются 10 тыс. человек и выдается около 2 тыс. паспортов.
Он подчеркнул, что высылка российских дипломатов стала политически мотивированным шагом и существенно осложнила работу учреждения.
Также глава российской дипмиссии считает, что происходящее не отвечает национальным интересам Молдавии, где многие граждане проживают и работают в России, и негативно влияет на двусторонние отношения между странами.
Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.