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Захарова: Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
МИД России готовит жесткий ответ на высылку трех дипломатов из Молдавии, которая продолжает антироссийскую политику, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Россия готовит адекватный жесткий ответ на высылку трех своих дипломатов из Кишинева. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, подчеркнула, что российское посольство в Молдавии действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и не вмешивается во внутренние дела страны. Действия молдавского руководства не останутся без последствий, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова также заявила, что решение молдавских властей является частью антироссийского курса, направленного на разрушение исторически сложившихся российско-молдавских отношений. По словам дипломата, такое поведение идет вразрез с настроем большинства граждан Молдавии, которые поддерживают отношения с Россией.
Ранее власти Молдавии объявили о высылке трех российских дипломатов, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Российская сторона считает это решение необоснованным и вызванным политическими мотивами.
Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата.
Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.