Российское посольство осудило заявления Кишинева о вмешательстве в дела Молдавии

Tекст: Валерия Городецкая

Посольство России в Кишиневе выступило с заявлением в ответ на высказывания главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ, передает ТАСС. В нем посольство призвало отказаться от «провокационных домыслов» и вернуться к прагматичному диалогу.

Заявление последовало после того, как Мустяцэ обвинил Россию в содействии бегству оппозиционного депутата Александра Нестеровского в Приднестровье. По его словам, Нестеровский якобы был доставлен туда на автомобиле с дипломатическими номерами посольства России.

В российском посольстве отметили, что обвинения в адрес России являются голословными и неприемлемыми. Посольство также подчеркнуло, что от молдавской стороны не поступало официальных запросов в рамках существующих международных соглашений о правовой помощи.

Российские дипломаты выразили надежду на возвращение молдавской стороны к прагматичному диалогу, подчеркивая, что это отвечает интересам обоих государств.

Ранее депутат молдавского парламента и лидер партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство на фоне политического преследования в Молдавии. Молдавия объявила Нестеровского в международный розыск.