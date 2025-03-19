Депутат Нестеровский получил российское гражданство из-за преследования в Молдавии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», молдавский депутат Александр Нестеровский получил российское гражданство. Его адвокат Анатолий Пител объяснил, что это решение обусловлено политическим преследованием со стороны молдавских властей перед парламентскими выборами. Нестеровский, один из лидеров партии «Возрождение», активно выступает за сотрудничество с Россией и поддерживает развитие диалога между двумя странами.

В сентябре 2023 года парламент Молдавии, по запросу прокуратуры, лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности. Вслед за этим районный суд Кишинева вынес решение о его аресте на 30 суток. Политик также не смог принять участие в выборах мэра города Бельцы из-за возбужденного против него уголовного дела. Приговор по этому делу должен быть вынесен 19 марта.

«Гражданство России было выдано, чтобы защитить его (Нестеровского) от политического преследования со стороны молдавских властей. В этой сложной ситуации Россия пошла навстречу депутату», – сказал Пител.

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