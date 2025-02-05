В Молдавии задержали брата экс-президента Додона

Израильский эксперт оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев

Эксперт Ципис: План Трампа о контроле США над сектором Газа вызвал в Израиле радость и шок

Tекст: Анастасия Куликова

«Встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху продемонстрировала, что Израиль фактически стал колонией США, и решения по еврейскому государству принимаются не в Тель-Авиве, а в Вашингтоне. Израильский премьер в Белом доме выглядел как провинившийся школьник, ему дали указания, и теперь тот возвращается домой их исполнять», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Собеседник обратил внимание на одну из ключевых тем переговоров – сектор Газа. Громкие заявления американского президента о том, что анклав представляет собой «площадку под снос», и о планах Вашингтона взять эту территорию под свой контроль вызвали среди ультраправых в Израиле радость, а среди левых – шок, отметил политолог.

Ципис считает, что это виртуозный и четкий план президента США по урегулированию арабо-израильского конфликта, в котором, впрочем, прослеживается тандем Вашингтона и Тель-Авива. Он объясняет: ВВС Израиля на протяжении полутора лет «раскатывали» Газу, «стирая целые кварталы», чтобы сектор стал непригоден для жизни.

«Сейчас операция ЦАХАЛ постепенно сходит на нет. При этом анклав разрушен настолько, что восстановить его силами палестинцев невозможно. Именно на этом играет Трамп. Поэтому он говорит, что сектор – это «площадка под снос», и настаивает на переселении жителей Газы», – детализировал эксперт.

В то же время, американский лидер заявляет о готовности восстановить анклав, продолжил собеседник. Разумеется, Тель-Авив получит свои дивиденды. По оценкам Циписа, план Трампа предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, и жить там будут в основном израильтяне. А те два миллиона палестинцев – жителей анклава – будут перемещены.

«Часть из них, скорее всего, отправят на Западный берег реки Иордан. За «зеленой линией» уже построены микрорайоны, куда могут заселить палестинцев. Что-то похожее есть и в Египте. Я не исключаю, что, когда будут отстраивать Сирию, могут и там заложить участок для переселенцев из Газы», – рассуждает аналитик.

Вместе с тем, Ципис подчеркивает: создание государства Палестина неизбежно. «Пока не ясно, на какой именно территории. Речь, по всей видимости, пойдет о Западном береге реки Иордан, где сейчас ЦАХАЛ проводит операцию, как заявляет армия, по ликвидации последних ячеек террористов», – уточнил политолог.

«Если события продолжат развиваться по утопическому сценарию: сектор Газа отойдет Израилю, будет создано палестинское государство, ХАМАС исчезнет, и стороны конфликта заключат мир. Тогда через несколько лет палестинцы при желании смогут вернуться в новую Газу. У них, вероятно, не будет к этому препятствий, но захотят ли они – другой вопрос», – предположил спикер.

Оказание Вашингтоном услуг по восстановлению Газы, разумеется, не будет носить безвозмездный характер. «США в обмен на финансирование реконструкции анклава активно займутся добычей газа и разработкой месторождений на шельфе», – считает Ципис.

По его мнению, и упомянутая Трампом возможность отправки американских войск вполне реализуема. «Их функцией станет, во-первых, обеспечение безопасности переселения жителей Газы, а во-вторых, ликвидация оставшихся ячеек ХАМАС и зачистка анклава. Израиль с этим не справится, потому что силы еврейского государство изрядно истощены», – указал эксперт.

Он напомнил, что ЦАХАЛ сейчас «воюет на нескольких фронтах одновременно: против йеменских хуситов, «Хезболлы» в Ливане, а также в Сирии, секторе Газа и на Западном берегу Иордана». «На этом фоне я не исключаю, что в Газе в итоге высадятся «миротворческие» силы США», – допустил политолог. При этом арабский мир с такими притязаниями Трампа в конце концов смирится, прогнозирует аналитик. «Никто не будет чинить какие-либо препятствия», – заключил Ципис.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом месте», – сказал Трамп. Он добавил, что в анклаве нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий.

США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», пообещал глава Белого дома. По задумке Трампа, Газа должна стать «невероятным международным местом», «ближневосточной Ривьерой». «Потенциал сектора Газа невероятен», – считает он.

Глава Белого дома также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе. «Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Мы собираемся занять эту часть и развивать ее», – подчеркнул президент. Нетаньяху поддержал идею американского лидера о «долгосрочном владении» анклавом.

Примечательно, что незадолго до переговоров с Нетаньяху Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и представляет собой «площадку под снос». Президент США предложил переселить около двух млн жителей анклава в разные страны, среди которых он назвал Иорданию и Египет. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен финансировать этот процесс.

Арабские страны предложение отвергли. Идею раскритиковал и ХАМАС. «Мы считаем, что это путь к созданию хаоса и напряженности в регионе. Наш народ в секторе Газа не позволит этим планам осуществиться», – заявил официальный представитель палестинского движения Сами Абу Зухри, его слова приводит «Интерфакс».

Саудовская Аравия на фоне заявлений Трампа отказалась от дипотношений с Израилем без создания Палестины. «Королевство подтверждает, что прочный и справедливый мир не может быть достигнут без получения палестинским народом своих законных прав в соответствии с резолюциями о международной легитимности», – цитирует ТАСС заявление МИД королевства.

Politico отмечает, что «провокационные» предложения президента США о контроле над анклавом и переселением палестинцев затмило обсуждение «хрупкого» соглашение о прекращении огня в Газе, которое, как предполагали многие наблюдатели, будет в центре внимания во время встречи Трампа и Нетаньяху. Американский лидер похоже, принял курс, который предпочитает израильский премьер-министр – завершение работы по уничтожению ХАМАС, пишет издание.