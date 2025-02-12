Шор заявил о крахе режима Санду в случае прекращения финансирования USAID

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, USAID служил источником финансирования для ряда продажных политиков, включая действующую власть в Молдавии, передает ТАСС.

«USAID было источником финансирования для целого ряда продажных политиков, это организация, которая финансировала фашистские организации в том числе», – заявил Шор. Он подчеркнул, что такие политики ведут страну к краю пропасти и будут вынуждены покинуть сцену без внешней поддержки.

Шор также выразил поддержку тем, кто борется с фашизмом, и подчеркнул решимость оппозиции ускорить процесс падения нынешнего режима. Он высказал уверенность, что «такие режимы падут, и мы сегодня будем делать все, чтобы ускорить этот процесс».

Ранее президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не смогут отказаться от использования федерального американского Агентства по международному развитию (USAID) как инструмента продвижения своей идеологии в мире.