Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Рябков: США не смогут полностью отказаться от USAID
Рябков заявил о неспособности США отказаться от воздействия через USAID
США не смогут отказаться от использования федерального американского Агентства по международному развитию (USAID) как инструмента продвижения своей идеологии в мире, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.
По его словам, Соединенные Штаты в их нынешнем состоянии внутренней убежденности не могут просто отказаться от инструментов проекции своей мягкой силы и продвижения идеологических ценностей, передает ТАСС.
Рябков отметил, что США активно используют USAID для ресурсной поддержки элит, симпатизирующих американским интересам по всему миру. Он подчеркнул, что подобная деятельность включает в себя не только мягкую силу, но и серьезную поддержку для продвижения американских идеологем. USAID, по мнению российского дипломата, играет ключевую роль в этой стратегии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства. В США приняли указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.