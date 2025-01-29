Госдеп приостановил выплаты украинским чиновникам по программе помощи

Tекст: Максим Попов

По информации агентства, должностные лица на Украине могут остаться без выплат, предусмотренных программой иностранной поддержки, финансируемой Госдепартаментом США, передает РИА «Новости». Это решение связано с недавним заявлением Белого дома, в котором сообщается, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке на 90 дней оказания помощи другим странам для анализа их соответствия внешнеполитическим интересам США.

Отмечается, что гражданские программы, имеющие критическое значение для военной активности Украины, инициируются Госдепом и в настоящее время находятся под угрозой. Поддержка заработной платы, предоставляемая США для функционирования украинского правительства, также может быть затронута, несмотря на экономический ущерб, вызванный вооруженным конфликтом.

Ранее сообщалось, что киевский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования всех проектов на территории Украины.

USAID является значимым партнером киевского режима в сфере финансовой и гуманитарной помощи. Начиная с 2022 года объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны агентства превысил 30 млрд долларов. Помимо этого, USAID оказало гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов и предоставило 5 млрд долларов на поддержку развития.