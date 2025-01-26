СМИ: USAID приостановил финансирование проектов на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Украинский офис Американского агентства по международному развитию (USAID) получил распоряжение о временной приостановке финансирования всех своих проектов на территории Украины, сообщает РБК. Украинское издание «Общественное» ссылается на источник среди сотрудников офиса, который подтвердил эту информацию, но отметил, что подробности внедрения данной директивы и возможные исключения пока не ясны.

USAID является значимым партнером Украины в сфере финансовой и гуманитарной помощи. С 24 февраля 2022 года объем прямой бюджетной поддержки украинскому правительству со стороны агентства превысил 30 млрд долларов. Помимо этого, USAID оказало гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов и предоставило 5 млрд долларов на поддержку развития. Агентство активно спонсировало проекты, направленные на укрепление демократии, борьбу с коррупцией, обеспечение кибербезопасности, медицинскую помощь, а также на восстановление школ и объектов критической инфраструктуры.

Несмотря на приостановку финансирования, остается неясным, как именно будет реализована эта директива и повлияет ли она на уже действующие проекты или запланированные инициативы.

Ранее газета ВЗГЛЯД уже писала, что агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства.