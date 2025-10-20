Рябков заявил об отсутствии согласования «встречи по раздражителям» России и США

Tекст: Вера Басилая

По словам Рябкова, дата и место будущих консультаций между Россией и США по вопросам двусторонних раздражителей пока не определены, передает РИА «Новости».

Также Рябков отметил, что до сих пор отсутствует понимание относительно сроков и места возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам дипломата, этот вопрос все еще находится на стадии рассмотрения.

Ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали агреман для нового посла в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Сергей Лавров и Марко Рубио сами примут решение о месте своей встречи.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что подготовка к встрече двух лидеров начнется после беседы Лаврова и Рубио.