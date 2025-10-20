Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Рябков заявил об отсутствии согласования «встречи по раздражителям» России и США
Вопрос о времени и локации предстоящих консультаций России и США по двусторонним проблемам остается открытым, договоренности нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Рябкова, дата и место будущих консультаций между Россией и США по вопросам двусторонних раздражителей пока не определены, передает РИА «Новости».
Также Рябков отметил, что до сих пор отсутствует понимание относительно сроков и места возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам дипломата, этот вопрос все еще находится на стадии рассмотрения.
Ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали агреман для нового посла в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Сергей Лавров и Марко Рубио сами примут решение о месте своей встречи.
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что подготовка к встрече двух лидеров начнется после беседы Лаврова и Рубио.