Президент Финляндии отменил визит в США из-за Украины

Президент Финляндии Стубб отменил визит в США ради обсуждения Украины
Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Техас, где должен был посетить церемонию открытия финского генконсульства в Хьюстоне и участвовать в выкатке первого истребителя F-35 для финских ВВС.
В канцелярии финского лидера уточнили, что визит, запланированный на 15-16 декабря, отменен, передает РИА «Новости».
Вместо поездки в США Стубб примет участие в европейских обсуждениях, посвященных мирным переговорам по Украине, которые запланированы на начало недели. Напомним, европейские лидеры собираются встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.
Стубб объяснил отмену визита в США «постоянно меняющейся ситуацией» и не стал прямо отвечать, поедет ли он в Берлин. «Берлин – прекрасный город. Посмотрим, какие планы визитов сформируются за выходные, и конечно, немцы в этом случае проинформируют о них. Но хорошая попытка», – отметил он на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ.
Ранее газета Bild сообщила о визите Зеленского в Берлин на переговоры.