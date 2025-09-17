Путин продлил контрсанкции до 2027 года

Путин продлил ответные ограничения на вывоз продукции до 2027 года

Tекст: Валерия Городецкая

Ограничения впервые были введены в марте 2022 года и касались вывоза из России более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных из-за рубежа, передает ТАСС.

В список входят технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и электрическая аппаратура. Исключения сделаны для продукции, перевозимой гражданами для личного пользования, а также товаров из дружественных стран.

Ранее эти меры продлевались, последний раз до конца 2025 года, теперь срок их действия увеличен до 31 декабря 2027 года.

В июне Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.