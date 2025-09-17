Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Путин продлил контрсанкции до 2027 года
Путин продлил ответные ограничения на вывоз продукции до 2027 года
Президент России Владимир Путин продлил действие ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции до конца 2027 года, которые были введены в ответ на западные санкции.
Ограничения впервые были введены в марте 2022 года и касались вывоза из России более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных из-за рубежа, передает ТАСС.
В список входят технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и электрическая аппаратура. Исключения сделаны для продукции, перевозимой гражданами для личного пользования, а также товаров из дружественных стран.
Ранее эти меры продлевались, последний раз до конца 2025 года, теперь срок их действия увеличен до 31 декабря 2027 года.
В июне Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.