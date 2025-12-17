Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Генсек ООН Гутерреш и лидер Венесуэлы Мадуро провели телефонный разговор
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне роста напряженности в регионе, сообщила пресс-служба главы ООН.
«В ходе телефонного разговора Генеральный секретарь подтвердил позицию Организации Объединенных Наций относительно необходимости соблюдения государствами-членами международного права, в частности Устава ООН, проявления сдержанности и снижения напряженности для сохранения региональной стабильности», – сказано в заявлении от 17 декабря.
Напомним, в начале декабря Гутерреш заявлял, что считает удары американских военных по наркоторговцам в Латинской Америке нарушением международного права.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.
Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.