По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года
CNN: Мадуро выразил готовность сложить полномочия через полтора года
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на неформальных переговорах с представителями США выразил готовность покинуть пост через полтора года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
По информации CNN, власти Венесуэлы инициировали переговоры с Вашингтоном с целью возобновить диалог между странами. Часть чиновников в США сочла вариант постепенной отставки Мадуро приемлемым инструментом для урегулирования кризиса между Каракасом и Вашингтоном. Тем не менее, Белый дом в конечном счете потребовал немедленной отставки Мадуро, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Reuters, власти Венесуэлы разработали план создания партизанского движения на случай угрозы военного конфликта. В Каракасе также рассчитывают на организацию массовых беспорядков для сдерживания возможной атаки.
Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. США концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.