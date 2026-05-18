Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, сообщили украинские СМИ.
Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.
По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.
Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.
В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.