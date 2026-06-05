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Власти Крыма пообещали обеспечить бензином выезжающих туристов
Власти Крыма пообещали помочь с бензином уезжающим с отдыха туристам
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для гостей полуострова, испытывающих трудности с отъездом из-за дефицита топлива, определят специальные автозаправочные станции.
Выезжающие из Крыма туристы получат доступ к топливу на специально выделенных автозаправочных комплексах, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Власти планируют определить такие АЗС на юге, западном побережье и в центре полуострова.
«Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым 8-800-511-80-18», – подчеркнул руководитель республики. Он добавил, что правительство оперативно решает все возникающие вопросы в ручном режиме, рассматривая каждую заявку.
По словам Аксенова, полностью удовлетворить спрос на бензин сейчас невозможно. Накануне было введено полное ограничение на продажу топлива за наличные на несколько дней, при этом талоны также недоступны для свободной покупки. Тем не менее, скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и силовые службы обеспечены горючим в полном объеме.
Ранее Аксенов спрогнозировал нормализацию ситуации с продажей бензина в течение месяца. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос обеспечения полуострова топливом приоритетным для властей. А во ворник Минэнерго России приступило к разработке дополнительных шагов для стабильного снабжения региона нефтепродуктами.