Песков: Решение проблемы с топливом в Крыму стоит высоко на повестке дня
Власти на всех уровнях занимаются преодолением трудностей с поставками бензина в Крым после введения временных лимитов на продажу.
Вопросы обеспечения Крыма бензином находятся в приоритете, и власти активно работают над их урегулированием, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
«Текущие проблемы – они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем», – отметил представитель Кремля.
Накануне глава региона Сергей Аксенов объявил о введении ограничений на реализацию бензина марки АИ-92. С 31 мая отпуск этого вида горючего ограничен 20 литрами в одни руки из-за недостаточных запасов. Ожидается, что ситуация нормализуется в течение месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал стабилизацию ситуации с продажей бензина в течение 30 дней.
Днем ранее власти региона ограничили реализацию марки АИ-95 20 литрами в одни руки.
В конце мая руководство Севастополя ввело аналогичные лимиты на отпуск топлива из-за логистических сложностей.