В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Взорвавшийся в румынском порту морской беспилотник оказался аппаратом ВСУ
Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории гражданского порта Констанцы, принадлежал Украине. Такую информацию телеканалу Digi-24 подтвердил капитан первого ранга ВМС Румынии в отставке Санду Матею.
По его словам, взорвавшийся аппарат является дроном типа Magura, который используется Вооруженными силами Украины. Кроме того, в прибрежной зоне черноморского порта были обнаружены еще четыре аналогичных устройства, передает ТАСС.
Находки были сделаны в ходе проверки, организованной по распоряжению главы департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раеда Арафата. На пресс-конференции он уточнил, что в целях безопасности прибрежная зона Констанцы была эвакуирована на расстоянии одного километра от моря, а жителям города разослали сигнал тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского беспилотника в порту Констанцы.
Префект уезда Адриан-Теодор Пикою заявил о поиске с вертолетов еще трех аппаратов из этой группы.
В декабре прошлого года румынские военные уничтожили угрожавший международному судоходству украинский дрон Sea Baby.