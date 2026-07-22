Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Пентагон признал пропавшего без вести сержанта погибшим после удара Ирана
Пентагон признал гибель сержанта Рамперсада на базе в Иордании после удара Ирана
Сержант Энджел Рамперсад, ранее считавшийся пропавшим без вести после иранского удара по иорданской авиабазе, признан погибшим, сообщил Пентагон.
«Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года в ходе атаки противника на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Уточняется, что ранее Центральное командование ВС США сообщало о Рамперсаде как о пропавшем без вести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США заявило о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.
Центральное командование США сообщило об обнаружении неопознанных останков на месте происшествия.
На днях сообщалось, что общее количество погибших солдат США увеличилось до 17.
Число получивших ранения в войне с Ираном солдат США превысило 500 человек.