Путин назвал законным признание независимости ДНР и ЛНР

Путин заявил о соответствии признания ДНР и ЛНР Уставу ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума подчеркнул правомерность действий Москвы. Глава государства отметил, что независимость Донецкой и Луганской народных республик не нарушает международных норм, передает ТАСС.

«Мы долго не признавали их независимость, потом признали, поняв, что договориться между всеми этими субъектами невозможно, а нас по сути обманывают, и признали независимость, суверенность этих образований, а потом заключили с ними договор. Мы имели право признать их? Имели, мы это сделали, Уставу ООН это не противоречит», – сказал российский лидер.

Он также напомнил, что каждый народ обладает правом на самоопределение. После государственного переворота на Украине в 2014 году жители ряда регионов отказались поддерживать новую власть и объявили о собственном суверенитете абсолютно законным путем.

«В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций каждый народ имеет право на самоопределение. После государственного переворота, совершенного на Украине, ряд территорий Украины объявили, что они не поддерживают этот государственный переворот, и объявили о своей независимости и суверенитете. Сделали это в полном соответствии с международным правом, с Уставом ООН», — сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил о полном переходе территории Луганской народной республики под контроль российских войск. Годом ранее глава государства указал на отсутствие у Донецка и Луганска обязанности запрашивать разрешение на отделение у центральных властей. Российский лидер также объяснил законность признания независимости республик Донбасса соответствующими решениями суда ООН.