В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.7 комментариев
Путин назвал законным признание независимости ДНР и ЛНР
Путин заявил о соответствии признания ДНР и ЛНР Уставу ООН
Решение о статусе донбасских республик было принято в строгом соответствии с нормами международного права и базовыми принципами Организации Объединенных Наций, подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума подчеркнул правомерность действий Москвы. Глава государства отметил, что независимость Донецкой и Луганской народных республик не нарушает международных норм, передает ТАСС.
«Мы долго не признавали их независимость, потом признали, поняв, что договориться между всеми этими субъектами невозможно, а нас по сути обманывают, и признали независимость, суверенность этих образований, а потом заключили с ними договор. Мы имели право признать их? Имели, мы это сделали, Уставу ООН это не противоречит», – сказал российский лидер.
Он также напомнил, что каждый народ обладает правом на самоопределение. После государственного переворота на Украине в 2014 году жители ряда регионов отказались поддерживать новую власть и объявили о собственном суверенитете абсолютно законным путем.
«В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций каждый народ имеет право на самоопределение. После государственного переворота, совершенного на Украине, ряд территорий Украины объявили, что они не поддерживают этот государственный переворот, и объявили о своей независимости и суверенитете. Сделали это в полном соответствии с международным правом, с Уставом ООН», — сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил о полном переходе территории Луганской народной республики под контроль российских войск. Годом ранее глава государства указал на отсутствие у Донецка и Луганска обязанности запрашивать разрешение на отделение у центральных властей. Российский лидер также объяснил законность признания независимости республик Донбасса соответствующими решениями суда ООН.