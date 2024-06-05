Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин объяснил право России признать независимость ДНР и ЛНР
Президент России заявил, что Россия имела право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
«Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с решениями суда ООН», – передает РИА «Новости» его слова.
«Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.
Ранее президент на встрече с главами мировых информагентств в Петербурге заявил, что США не интересует Украина, их волнует только собственное величие и лидерство.