Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин: Украина в Соединенных Штатах никого не интересует
США не интересует Украина, их волнует только собственное величие и лидерство, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Петербурге.
«Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что США стремятся помешать успехам России, так как опасаются, что их лидерству будет нанесен ущерб. «В этом весь смысл того, что делают США», – резюмировал он.
Ранее Путин заявил об уничтожении политической системы в США.