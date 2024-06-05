Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин заявил об уничтожении политической системы в США
В ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств в «Лахта Центре» в Петербурге.
Российский лидер также выразил мнение, что после выборов президента США Вашингтон не изменит свою политику в отношении России, передает «Интерфакс».
Ранее Песков анонсировал встречу Путина с журналистами из недружественных стран на ПМЭФ.