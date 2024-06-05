Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин: Россия никому не угрожает
Путин: Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства
Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон», – ответил он на вопрос, угрожала или предостерегала ли Россия канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда тот принял решение поставлять Украине вооружение, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что у России «есть своя позиция по тем или другим вопросам».
«Мы знаем позиции европейских государств, в том числе и по тем, что по Федеративной Республике (Германия), по поводу событий, которые происходят на Украине», – уточнил он.
Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.