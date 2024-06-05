Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин начал встречу с руководителями иностранных информагентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Главы СМИ из полутора десятков стран прибыли на встречу. В частности, присутствуют представители Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, Xinhua. Также среди участников – руководители DPA (Германия), ANSA (Италия), EFE (Испания), IRNA (Иран), Kyodo News (Япония), Anadolu (Турция), АзерТАдж (Азербайджан), БЕЛТА (Белоруссия), Yonhap (Республика Корея), «Казинформ» (Казахстан), УзА (Узбекистан), передает ТАСС.
Путин общается с представителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ в восьмой раз. Участники мероприятия имеют возможность без фиксированной повестки, в свободном режиме обсудить с главой государства наиболее актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. Сам президент говорил, что этот формат позволяет ему озвучить позицию по вопросам, которые «представляют большой, серьезный интерес» и, «как правило, носят фундаментальный характер».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в рамках ПМЭФ проведет встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в том числе из недружественных государств.