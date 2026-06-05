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Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине
Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине в 6,6 млрд евро
Новое правительство Венгрии согласилось выделить Киеву миллиарды евро из Европейского фонда мира, которые пойдут на закупки систем противовоздушной обороны.
Венгрия сняла запрет на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Киеву в размере 6,6 млрд евро, пишет венгерское издание Nepszava со ссылкой на источники. Это ограничение было введено предыдущим кабинетом министров во главе с Виктором Орбаном.
Денежные средства предполагается направить на закупку систем противовоздушной обороны для украинской армии, пишет издание. Решение о выделении денег на закупку вооружений уже принято на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе.
Далее Европейская служба внешних связей должна подготовить проект нормативного документа. После этого его рассмотрит и одобрит Совет Евросоюза.
Напомним, что в декабре 2024 года Будапешт наложил вето на выделение Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира. В марте 2025 года венгерская сторона также заблокировала принятие итогового документа Евросоюза по поддержке Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года республика вновь отказалась поддержать выделение новых средств украинскому правительству.