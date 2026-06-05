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Пьяная ссора соседей в Подмосковье завершилась убийством и суицидом
В подмосковном Раменском ночное застолье двух соседей привело к убийству и самоубийству, детали трагедии сейчас расследует прокуратура, сообщили в ведомстве.
Ночной конфликт в закрытом коттеджном поселке привел к жестокой расправе над мужчиной и последующему самоубийству нападавшего. Трагедия разыгралась 5 июня на территории комплекса «Бахтеево-Парк» в Раменском Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними внезапно возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в поножовщину. Один из участников ссоры нанес оппоненту множественные ранения, а затем задушил жертву.
Желая скрыть следы преступления, злоумышленник привязал убитого к автомобилю и перевез к его дому. Там он сбросил труп в колодец. Позже самого нападавшего также нашли мертвым. Следователи считают, что он свел счеты с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Раменская городская прокуратура взяла ход расследования под строгий контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный суд отправил в СИЗО подозреваемого в жестокой расправе над двумя соседями. В апреле правоохранители задержали мужчину за двойное убийство после бытовой ссоры в подмосковном поселке. А в январе спасатели обнаружили тела двух убитых мужчин после тушения пожара в жилом доме в Дмитрове.