Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу
Президент России Владимир Путин заявил, что установление контроля над всем Донбассом и возможное заключение «сделки» по Украине не являются взаимоисключающими процессами и могут рассматриваться параллельно.
Президент России Владимир Путин заявил, что контроль над всем Донбассом и заключение сделки по завершению украинского конфликта не исключают друг друга, передает ТАСС. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.
Отвечая на вопрос журналиста Associated Press о целях России, Путин подчеркнул совместимость этих двух сценариев. «Одно другого не исключает. Планы контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу», – отметил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин предупредил о попытках Киева сорвать выборы в Донбассе.
В декабре прошлого года глава государства пообещал в любом случае освободить эти регионы. Месяцем ранее российский лидер выразил готовность к мирным переговорам для урегулирования конфликта.