  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника в течение дня
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    Зеленского втянули в битву генералов и «соросят»
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ
    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    Банки обязали уведомлять граждан о новых кредитах через «Госуслуги»
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 21:48 • Новости дня

    Ефремов и Козловский решили сыграть в фильме «Отец. Еще отец»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские актеры Михаил Ефремов и Данила Козловский исполнят главные роли в драмеди «Отец. Еще отец», об этом было объявлено во время очной защиты национальных фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино.

    «Уникальный и блестящий дуэт Дани Козловского и Михаила Олеговича Ефремова нам кажется довольно привлекательным для широкой аудитории. Есть очевидно несколько сегментов зрителей, которым эта история будет интересна. Мы поставили себе цель – привлечь в кинотеатры 1 млн зрителей, и нам кажется, что это вполне реальная цифра», – рассказал режиссер картины Александр Баршак, передает ТАСС.

    Бюджет картины составит 130 млн рублей.

    Сюжет фильма строится вокруг московского учителя, который соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце. Таким образом он хочет помочь закрыть местный театр, чтобы расплатиться с ипотекой. Однако вскоре выясняется, что художественным руководителем театра работает его родной отец, которого герой никогда не знал.

    В актерский состав ленты также вошли Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Ефремов получил предложение сыграть главную роль в новом фильме за 13 млн рублей. Осенью режиссер Никита Михалков включил артиста в состав труппы театра «Мастерская 12».

    В конце 2025 года актер зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя для работы в сфере медиа.

    21 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Госдума приняла законопроект «Единой России» о продлении «гаражной амнистии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли закон, предложенный партией «Единая Россия», о продлении так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.

    Ранее этот законопроект получил поддержку правительства.

    «На сегодняшний день 57 тыс. владельцев гаражей уже оформили свои права без бюрократии, каких-либо излишних процедур и больших затрат. Они получили возможность передавать гаражи по наследству, заключать сделки. Граждане защищены, с одной стороны, от мошенников, с другой – от городских властей, которые понимают, что на этом месте нельзя проектировать магазин, жилой дом и так далее», – заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

    Упрощенный порядок позволяет легально совершать сделки купли-продажи, дарения и передавать имущество по наследству. За время действия амнистии россияне зарегистрировали более 700 тыс. объектов. Для оформления прав на гаражи, построенные до конца 2004 года, достаточно подать одно заявление в местные органы власти с подтверждающими документами.

    В начале июля депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении.

    В конце мая нижняя палата парламента приняла данную инициативу в первом чтении.

    Перед этим правительство России поддержало продление льготного механизма до 2031 года.

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    21 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы

    Власти Индии выразили протест Москве после удара по судну на Украине

    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    @ mea.gov.in

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели потребовал объяснений в связи с гибелью четырех индийских моряков в результате якобы российского ракетного удара по торговому судну у побережья Одессы.

    Правительство Индии во вторник заявило решительный протест Москве в связи с гибелью четырех своих граждан, передает India Today.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел у побережья Одессы. По данным источников, торговое судно подверглось предполагаемому российскому ракетному удару.

    Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах России в Нью-Дели Владимир Ладанов. Дипломату передали категорические возражения и потребовали объяснений случившегося.

    Оценивая гибель членов экипажа, индийские власти заявили: «Эта атака прискорбна».

    Нью-Дели настаивает на выяснении всех обстоятельств трагедии на Украине. Руководство страны требует привлечь к ответственности виновных в смерти индийских моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков после удара США по танкеру у берегов Омана.

    В 2024 году Нью-Дели вызвал украинского посла из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 12:56 • Новости дня
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым

    Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым

    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Критики отмечают, что у назначенного на пост главы МИД Британии Эда Милибэнда неоднозначная репутация, а также считают, что ему не хватает политического веса. Он выглядит приемлемым собеседником для Евросоюза, но может спровоцировать напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов.

    «Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.

    «С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.

    По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.

    Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.

    Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.

    Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.

    «Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.

    Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.

    Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).

    В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.

    Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.

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    21 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Георгий Чигладзе, сломавший нос российской туристке в отеле в Телави, принес извинения за случившееся, заявив, что это произошло случайно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Адвокаты Чигладзе от его имени опубликовали в соцсетях заявление, в котором он «переживает, что эта женщина получила повреждения» и утверждает, что «это произошло непреднамеренно».

    «Во время конфликта каждому может дорого обойтись случайно совершенное действие», – отмечает Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы.

    При этом он сообщил, что намерен «до конца защищать свое достоинство».

    «Призываю не поддаваться на провокации и не действовать под воздействием мгновенной вспышки, вызванной вашим оскорблением», – заявил Георгий Чигладзе.

    Прокуратура потребовала внести залог в размере 5 тыс. лари (около 1900 долларов), суд вынесет вердикт в ближайшее время, Чигладзе находится в СИЗО.

    Гражданкам России, участницам громкого инцидента на свадьбе в отеле в Телави, запрещено покидать Грузию, заявила адвокат одной из них Лали Апциаури.

    В интервью информационному агентству «Интерпрессньюс» адвокат сказала, что следственные органы предупредили россиянок «несколько дней не покидать Грузию».

    «И не покидают», – сказала Апциаури.

    «Украинки являются гражданками России, а пострадавшая (от удара задержанного мужчины) – еще и гражданка Турции. Они дали показания, рассказали обо всем. Инцидент начался после того, как они открыли на балконе отеля бутылку шампанского, что не понравилось (гостям свадьбы)», - рассказала адвокат, которая выразила сомнение в том, что ее подзащитная могла нанести физическое оскорбление задержанному.

    По ее словам, россиянки «категорически отвергают, что обливали водой и оплевывали гостей свадьбы», которая проводилась на территории отеля.

    Ранее адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации».

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Подруга избитой в Грузии россиянки обвинила отель в бездействии.

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    21 июля 2026, 04:48 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой

    Такер Карлсон заявил о глупости Каи Каллас

    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Известный американский журналист Такер Карлсон назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «тупым человеком».

    Карлсон высказался о Каллас в своем авторском подкасте, передает РИА «Новости».

    «Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», – заявил Карлсон.

    Он добавил, что другие участники ужина, по его наблюдениям, также были шокированы тем, насколько Каллас, по их впечатлению, не информирована и ведет себя «по-детски».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоумении европейских политиков из-за назначения Каллас главой евродипломатии.

    Дипломат Константин Долгов назвал Каллас необразованной и глупой женщиной из-за ее слов о нападениях России на африканские страны.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    21 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем

    Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь после полета над Черным морем

    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 сообщил о потере связи после выполнения полета над Черным морем.

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о сбое в системе связи после патрулирования акватории Черного моря, передает РИА «Новости». Аппарат стартовал с итальянского острова Сицилия в понедельник днем и направился к черноморскому побережью.

    В районе Черного моря дрон выполнил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун. По центру его траектории с российской стороны располагаются Крымский полуостров и Севастополь.

    Завершив патрулирование, аппарат взял курс на юго-восток к Средиземному морю. Обогнув Кипр с востока, он направился на запад. Сейчас беспилотник находится около греческого острова Крит и транслирует сигнал 7600, который свидетельствует о сбое связи. В апреле аналогичный дрон уже подавал сигнал бедствия в небе над Черным морем.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix проследовал над нейтральными водами Черного моря для сбора данных.

    В апреле аналогичный итальянский аппарат подал сигнал бедствия из-за сбоя радиооборудования.

    Несколькими днями ранее самолет разведки НАТО Artemis II совершил нехарактерно короткий полет в этом же регионе.

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    21 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    Армия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени, сообщили военкоры.

    Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.

    Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.

    Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.

    Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.

    Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.

    До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.

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    21 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Целенаправленные удары украинских войск по коммерческим логистическим центрам в Подмосковье и Тамбовской области могут быть квалифицированы как военное преступление, отметил официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан.

    Подобные действия могут классифицироваться как серьезное нарушение законов ведения конфликта, передает ТАСС.

    Официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан прокомментировал ситуацию с атаками на гражданские объекты.

    «Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – подчеркнул он во время брифинга в Женеве.

    При этом представитель ведомства обратил особое внимание на обязательную необходимость проведения тщательного расследования произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля логистические центры компании Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил военных за эти удары.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.

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    21 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
    ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная антимонопольная служба начала расследования в отношении 15 нефтяных компаний и независимых участников рынка, сообщили в ведомстве.

    Выявлены признаки нарушения законодательства, выдано 38 предупреждений независимым участникам рынка, указали в службе, передает ТАСС.

    Специалисты активно анализируют стоимость нефтепродуктов в мелкооптовом сегменте для аграриев и владельцев заправок.

    В качестве примера приводится ситуация в Удмуртии. «Так, Удмуртское УФАС установило признаки нарушения Закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис"», – сообщили в пресс-службе ФАС.

    Организация безосновательно изменила цены на дизельное топливо для местных фермеров.

    Компании предписали оперативно снизить стоимость горючего до экономически обоснованного уровня. Всего инспекторы получили три обращения от сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля территориальные управления ведомства выявили признаки картельных сговоров на независимых АЗС.

    Позже министр энергетики Сергей Цивилев подтвердил включение аграриев в приоритетную группу снабжения горючим.

    Месяцем ранее вице-премьер Александр Новак провел специальное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.

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    21 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Россия ограничила ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти вводят временные ограничения на поставки овощей, фруктов и зелени от пяти компаний из Узбекистана из-за регулярных нарушений фитосанитарных норм, сообщили в Россельхознадзоре.

    С 23 июля вступят в силу ограничения на поставки подкарантинной продукции от пяти узбекских производителей, передает ТАСС. Под запрет попадут капуста, лук, свекла, томаты, виноград, а также свежая зелень.

    «Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Решение принято на фоне участившихся случаев обнаружения опасных вредителей в узбекских овощах и фруктах.

    В Россельхознадзоре отметили, что систематические нарушения свидетельствуют о недостаточной эффективности контроля безопасности поставляемых товаров со стороны Узбекистана.

    Меры направлены на защиту территории России от распространения карантинных объектов и обеспечение продовольственной безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Россельхознадзор приостановил импорт плодоовощной продукции от десяти узбекистанских экспортеров.

    В середине июня ведомство ввело полный запрет на ввоз подкарантинных товаров из Армении. Перед этим российская сторона временно ограничила поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда.

    Комментарии (3)
    21 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся
    Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные не прекратят атаковать морской транспорт, задействованный в доставке оружия и боеприпасов для нужд украинской армии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», – заявил он, передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал недавний инцидент в порту Одессы. В результате атаки на один из кораблей погибли четверо граждан Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Индии выразило решительный протест Москве из-за гибели четырех своих граждан у побережья Одессы. В ночь на вторник ВС России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины.

    Днем ранее российская армия уничтожила два сухогруза с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.

    Комментарии (10)
    21 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
    Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники атаковали технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», являющейся важным элементом газотранспортной системы, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по стратегически важному объекту энергетической инфраструктуры Украины, указало ведомство в Max.

    Атака была произведена с использованием FPV-дронов «КВН», управляемых по оптоволоконному кабелю.

    Целью удара стало технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», расположенной в городе Сумы. Этот объект входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и является ключевым узлом газотранспортной системы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска поразили автозаправочную станцию в Сумской области для нарушения логистики противника.

    В начале июля беспилотник «Герань-4 Сикер» обесточил важную электрическую подстанцию в этом же регионе.

    В январе военные стали активно применять дроны на оптоволокне для изоляции района боевых действий.

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    21 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электроснабжение населенных пунктов на южном побережье Крыма частично прервано из-за атак беспилотников ВСУ, на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения, сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение южного берега Крыма нарушено после атак дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. На всей территории республики введены ограничения подачи энергии.

    «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии. По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова», – сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    Отключения света производятся оперативно в зависимости от текущей ситуации в энергорайонах. Аварийные бригады непрерывно ведут ремонтные работы в круглосуточном режиме для восстановления снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июля часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетическим объектам.

    Неделей ранее атаки украинских беспилотников спровоцировали масштабные отключения света в двадцати городах и районах полуострова.

    За день до этого украинские военные также нанесли удар по объектам энергоснабжения на территории республики.

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    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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