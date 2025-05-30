Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Стало известно о возвращении Ефремова в кино с крупным контрактом
Mash сообщил о новом контракте Ефремова на 13 млн рублей за фильм
Актер Михаил Ефремов, недавно освободившийся по УДО, готовится сняться в новом фильме, о чем сообщил Telegram-канал Mash, указав сумму гонорара артиста.
Mash сообщил, что Михаил Ефремов, менее двух месяцев назад вышедший из колонии по УДО, получил предложение сыграть главную роль в новом фильме, передает «Российская газета».
По данным Telegram-канала, переговоры уже завершились, контракт Ефремова оценивается в 13 млн рублей. Актеру выплачено в качестве депозита от 3,5 до 4 млн рублей.
Название и подробности проекта не раскрываются, однако говорится, что съемки стартуют в конце августа в Москве и завершатся в Республике Беларусь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Михаил Ефремов освободился из колонии по условно-досрочному освобождению и отправился к месту регистрации в Москву. Актер также сообщил о плохом самочувствии после освобождения. Недавно Ефремова заметили передвигающимся в московском общественном транспорте.