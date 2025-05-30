Стало известно о возвращении Ефремова в кино с крупным контрактом

Mash сообщил о новом контракте Ефремова на 13 млн рублей за фильм

Tекст: Елизавета Шишкова

Mash сообщил, что Михаил Ефремов, менее двух месяцев назад вышедший из колонии по УДО, получил предложение сыграть главную роль в новом фильме, передает «Российская газета».

По данным Telegram-канала, переговоры уже завершились, контракт Ефремова оценивается в 13 млн рублей. Актеру выплачено в качестве депозита от 3,5 до 4 млн рублей.

Название и подробности проекта не раскрываются, однако говорится, что съемки стартуют в конце августа в Москве и завершатся в Республике Беларусь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Михаил Ефремов освободился из колонии по условно-досрочному освобождению и отправился к месту регистрации в Москву. Актер также сообщил о плохом самочувствии после освобождения. Недавно Ефремова заметили передвигающимся в московском общественном транспорте.