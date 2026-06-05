Путин: Более 80% строительных проектов АЭС в мире реализуются при участии Росатома

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчеркнул передовые позиции страны в ядерной сфере, передает ТАСС.

«Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуются при участии Росатома», – сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что Москва обладает серьезным инженерным и технологическим заделом в области управления водно-энергетическим балансом. По его словам, это направление приобретает все большее значение в государствах Азии, Африки и во всем мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия и Узбекистан начали возведение первого энергоблока новой атомной электростанции.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане. До этого сам Путин сообщил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна в Китае.